投資4千億美元降關稅？李隆生：台難承受

台中科技大學國際貿易系教授李隆生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月11日電（記者 方敬為）傳出台灣將投資美國4千億美元換關稅優惠，引發震撼。台中科技大學國際貿易系教授李隆生接受中評社訪問表示，倘若美方真要求台灣投資4千億美元，在沒有設定時效的前提下，尚可應付，但若如同特朗普對其他貿易對象的時效限制，要在其任內達成，台灣勢必無法承受。



李隆生提到，4千億美元相當於台灣政府4年的總預算規模，甚至更多，按照台灣目前的對外投資額度以及外匯存底等經濟數據評估，台灣不可能在特朗普任期內達到投資4千億美元的目標，若要強勢推行，恐怕導致投資排擠、產業外移加速、金融市場風險提高等問題。



李隆生，美國密西根州立大學物理學博士、美國康乃狄克大學經濟學博士、上海復旦大學歷史學博士。曾任聖約翰科技大學商管學院院長、靜宜大學國際企業學系主任等職。有中美三校博士、台灣三所高校六系系主任的特殊經歷。



台“經濟部長”郭智輝4日在高雄與企業座談時提及，日本與韓國過去為了爭取15%美方關稅待遇，分別承諾對美投資3500億與5500億美元，台灣若要取得同樣15%稅率，勢必也會面臨類似壓力。他以“假設要投資4千億美元”為例，詢問業界意見，並問道“應由政府還是民間負擔？”



由於4千億美元相當於台灣4、5年的政府總預算規模，讓業界相當震驚，尤其受到20%以上疊加關稅衝擊中小企業、傳統產業恐怕被剝第二層皮。



分析台灣投資美國4千億美元的的可行性，李隆生表示，若沒有時效限制，尚可應付，最擔心特朗普設定時效，例如比照對歐盟的要求，需要在其任內完成，台灣勢必無法承受。根據美國白宮公布的文件，對於歐盟關稅附帶條件，要求歐盟要在特朗普任期內向投資6000億美元，否則美方將對歐盟商品重新徵收高達35%的關稅。