蕭美琴：台灣會與新南向夥伴共同前進

蕭美琴。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月8日電（記者 黃筱筠）蕭美琴今天出席台灣亞洲交流基金會7周年紀念，蕭美琴致詞提及，過去一年多外賓詢問，蔡英文推動新南向政策，現在政府是否繼續推動這項政策精神。她可以有信心告訴大家，新南向夥伴永遠都是我們好鄰居，不只是台商佈局重鎮，是在文化科技等多領域交流的重要盟友，會持續經營與大家共同前進。



台灣亞洲基金會為台官方創辦，現任董事長為“中央研究院”社會學研究所特聘研究員蕭新煌，董事會成員皆為各部會高階官員。



媒體一開始喊話會幫忙跟美方溝通爭取更好稅率，以及美國務員前顧問惠頓說你與共和黨疏離等問題，蕭美琴都沒有回應直接進入會場。



這場活動除了蕭美琴致詞，“國安會”副秘書長林飛帆、“外交部次長”葛葆萱等也出席。



蕭美琴致詞說，與一路走來深耕印太地區的夥伴致上最深謝意，你們努力讓世界看見台灣，讓台灣成為區域值得信賴同行的夥伴。當前國際局勢高度不確定，台亞交流基金會成為重要支點，我們與親近鄰居有維護印太地區和平的共同利益，面臨內外轉型與台灣有高度共感，是我們有共同往前的利基。



她也說，大家關心關稅政策引發供應鏈重組，與新南向夥伴新挑戰，但也有新機會，在去風險化與尋求信賴夥伴中，台灣具備制度透明、產業優勢，以及民主信念，與區域夥伴共同打造價值，是賴清德提出新南向plus政策的意義，台灣與新南向國家不只是連結，也要共同前進。



蕭美琴表示，過去一年多外賓詢問蔡英文推動新南向政策，現在政府是否繼續推動這項政策與精神。她可以有信心告訴大家，新南向夥伴永遠都是我們好鄰居，不只是台商佈局重鎮，是在文化科技等多領域交流的重要盟友，會持續經營與大家共同往前。



台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌致詞說，7年前是蔡英文幫他們揭牌，7年後蕭美琴繼續對他們支持。他也提到3個期許，第一個期許，台灣更壯、更大、安全韌性的決心要堅持；第二是台灣要持續、積極分享幫助作為台灣可以幫忙的角色；第三，台灣作為國際社會不可或缺成員，對於國際合作力量確實要落實，希望以這3個期許，開展民間交流活動。