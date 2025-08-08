江啟臣晤土耳其議員　促台土合作推世界和平

“立法院副院長”江啟臣（中）與土耳其國會議員訪團合影。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月8日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣8日會晤土耳其國會議員團，與率團的土耳其國會議員兼良黨團副總召涂爾翰‧喬馬斯（Turhan Comez）共同提到，台灣、土耳其都位處重要的戰略位置，有相似的地緣政治地位，台土可更多合作，推動世界和平。



江啟臣8日下午在副院長會客室會晤土耳其國會議員團3人，台方與會的有國民黨籍“立委”陳永康、廖偉翔，土方為喬馬斯、國會議員兼良黨副主席爾漢‧烏斯塔（Erhan Usta）、議員歐默‧卡拉卡斯（Omer Karakas）等。



眾人握手、寒暄、換名片、大合影後，江啟臣先致詞表示，今天是台灣的父親節，祝土耳其朋友父親節快樂，此行是喬馬斯第2次來台，他則是首次見到，他知道喬馬斯人生精彩，在土耳其是知名網紅，有很多粉絲，還是醫師，更曾被土耳其提名角逐諾貝爾和平獎，他高度欽佩。



江啟臣說，土耳其是文明古國，位處歐亞交界，也是友誼橋樑，位在歐亞樞紐，文化、戰略地位是世界重要，土耳其曾有拜占庭、鄂圖曼帝國的壯麗歷史，很多人都到歐洲、土耳其旅遊。台灣2015年與土耳其有直飛航班，10年來開通的班次大幅增加，很有吸引力，台灣去土耳其旅遊人次累積超過50萬，他也希望台、土的“國會”交流可更頻繁、多元。台“立法院”有台土協會，希望未來“立委”能去訪問土耳其。



他說，台土都位處重要的地震帶，土耳其前年大地震時，台灣有救援；台灣地震時，土國也派人來救援，台土雖相差8千公里，但並沒減少關係。土國在歷史上是重要調停的角色，在俄烏戰爭時，土國也是重要的調解者，為了和平努力。台灣一樣是在亞太、印太有重要位置，台土都推動世界和平，他也具體期待雙方“國會”能合作，他代表國民黨籍“立法院長”韓國瑜歡迎訪團。



喬馬斯致詞說，今天是他們來台第5天，今晚就要返回土耳其，訪台過程很好，促進台土雙邊關係。距離他上次來台是22年前，但此次也不會是他最後一次訪台，台土還有很多要交流的項目。台灣位於亞太區域重要的位置，民主經濟轉型很成功；土耳其戰略地位也是，北邊是俄羅斯、南邊是非洲、西邊中東、東邊歐洲，地緣政治重要。



他說，台灣人對土耳其也是好感很高，他很欣慰。縱使土耳其現在無法立刻成立友台、土台小組，但他返土後，會要求正式成立“土台小組”。



喬馬斯說，土國會是台灣的機會之窗，今年土耳其經濟很卓越。另外他也身兼北大西洋公約組織議會成員，他每個月都參加，目前台灣在北約議會還沒有代表，但請放心，他在北約議會上，會為台灣發聲。隨後進行閉門會談。