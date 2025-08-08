年輕人拚創業　吳永強：有感受高雄景氣上揚

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月8日電（記者 蔣繼平）“2025台灣連鎖加盟創業大展－高雄展”8日開展。台灣連鎖加盟促進協會理事長、青青婚宴文創集團董事長吳永強開幕活動前受訪時表示，辦展連續虧損多年，這兩年才終於轉虧為盈，有感受到高雄商業景氣上揚，且創業比率每年有15%到20%的成長。



針對20%關稅衝擊，吳永強指出台灣內部目前沒影響，但品牌拓展海外加盟的競爭力，因匯率影響變薄弱，輸出原料到美國成本增加，競爭會出現困境。



南台灣年度創業盛會“2025台灣連鎖加盟創業大展－高雄展”8日至11日在高雄展覽館登場，本屆會展集結了110個品牌、超過300個攤位，涵蓋連鎖餐廳、手搖飲料、零售、設備器材、經銷代理、智能服務與創新科技等多元領域，為創業者打造一站式平台。



根據台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）4月23日發布對2024年台灣連鎖店普查結果顯示，全年連鎖品牌總部家數約2888家，較前一年減少3.3%；連鎖店總店數約11萬8952店，較前一年減少3.1%。



針對美國針對台灣出口商品課徵20%關稅的衝擊影響，吳永強表示，以台灣內部來看目前是沒有影響，食材進口會因為匯率（台幣升值）的關係變便宜。不過爭取海外授權加盟店的部分，受幣值影響，因為當地貨幣貶值，台灣品牌競爭力會變薄弱。另外，材料、設備、食材要進口到美國去的話，會受到關稅影響導致成本增加，競爭上就會出現困境。



吳永強表示，協會目前有150多個品牌在50多個國家發展，美國市場就有50多個品牌授權。



對於創業者的年齡層與人數變化，吳永強表示，創業者年輕人佔很多比例，尤其疫情之後更是快速成長，因為疫情期間很多人失業，選擇創業就可以掌握自己人生。



有關創業類型該如何選擇與成功率，吳永強表示，加盟種類有分剛需型和創新型，剛性需求譬如早餐店等生活必須，成功率可超過90%，3年左右可回本，投資報酬率沒那麼高。創新型的品牌加盟，可能3個月就回本，但失敗的風險可能也相對的高，創業者需要評估適合自己的、或自己可以承擔什麼程度的風險。



吳永強表示，年輕人的創業選擇多元，有些事要自己開店做生意，有部分是本身就有工作，只是為了被動收入而開店，通常會選擇不需投入人力的無人店品牌。至於創業比率，他觀察每年都有15%到20%的成長。