台政戰局長陳育琳中將傳將提前退伍

台軍政戰局長陳育琳。（中評社 資料照） 中評社台北8月8日電／台軍方首位女性中將，現任政戰局長陳育琳，日前傳出因身體健康問題，主動向“國防部長”顧立雄提出辭呈，由於陳育琳明年2月才達到最大年限才屆退，卻提前半年急流勇退，引起軍中議論。據瞭解，顧立雄已表達強力慰留之意，但未來政戰局長人選也令外界相當好奇。



陳育琳以文宣心戰見長，從軍之路都像在為女同袍打前鋒，每個新職都是女性軍官的首例。她是第1位接任外島政戰主任、第1位接任軍團級政戰主任，以及第1位接任政戰學院（政戰學校前身）院長的女將軍，更是第一位女性政戰局副局長及陸軍政戰主任。但由於是政戰兵科，不可能有升任上將可能，因此也是女性將領職位的“天花板”。



根據《中時新聞網》報導，依照軍中慣例，陳育琳若退伍，未來中將政戰局長人選，幾乎僅剩目前最資深的政戰中將，陸軍司令部政戰主任史順文(政戰學院79年班)唯一可選擇。主因是海軍司令部政戰主任劉慶斌中將也將在10月屆齡退伍，接任人選不可能符合政戰局長資格。



若史順文順利接任局長，陸軍政戰主任中將遺缺，則可能由最資深，且軍團歷練豐富的政戰局副局長張維新少將(79年班)，以及陸軍副主任樓偉傑少將(80年班)有望。但張維新也即將在明年4月屆退，若沒機會再上一層樓，軍旅生涯將正式告終。



不過若是張順利升任中將主任，文宣心戰能力超強而備受長官賞識的樓偉傑，則有可能接任張維新副局長遺缺，繼續強化“國軍”重視的文宣心戰任務。若是樓偉傑順利升任中將，未來則還有機會更上一層樓。



但其中還有一個重要伏筆，就是現任顧立雄辦公室主任孫立方中將(81年班)。他在顧立雄接任“國防部長”後，在“立院”與新聞議題上，都能適時相當精準判斷與建議，受到顧立雄肯定，因此在他5月底少將屆齡之際，提拔到政務辦公室擔任主任一職，並晉升中將。創下政戰將領首度擔任部長辦公室主任的紀錄，也是首位“國防部”軍事媒體記者中，唯一一位升任將軍首例。



由於目前現任政戰中將含孫在內僅有三位，過去也曾外傳孫立方可望接任政戰局長一職。因他年班較低，若陳育琳真的提前退伍，接任人選可能就有望從史順文以及孫兩人之中擇一。



陳育琳若是提前退伍，未來可望接任軍方所屬文化事業黎明出版公司董事長或是軍友保險“國軍”急難慰助慈善協會理事長一職。



但軍方高階將領職缺向來動一髮千全身，包括史順文、孫立方、張維新、樓偉傑，只能說個個都是文宣心戰高手，但也都個個沒把握。