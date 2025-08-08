日本TEL涉台積電洩密案　高層急來台滅火

捲入台積電洩密案的TEL公司高層已緊急來台滅火。（中評社 資料照） 中評社新竹8月8日電（記者 盧誠輝）台積電近日驚爆遭離職與在職工程師聯手竊取2奈米製程機密資料，宛如電影情節的諜對諜過程也引發話題。據瞭解，全案在5日曝光後，因涉案的前台積電陳姓員工在東京威力科創（TEL）公司任職，TEL高層也在第一時間飛抵台灣向台積電解釋滅火，畢竟台積電是TEL最重要的客戶。



台積電洩密案是在5日曝光，當天由《日本經濟新聞》獨家揭露後，“高檢署”智慧財產分署隨後才發布新聞稿證實此事，台灣媒體也才陸續跟進報導。業界人士表示，會以這樣的方式處理，是為了給日本保留面子，畢竟敢動到台積電，若處理不好，甚至有可能會影響到未來的台日關係。



東京威力科創（TEL）公司高層在全案曝光後第一時間，已火速飛抵台灣處理此事，並積極向台積電解釋與配合調查，深怕因此得罪台積電。TEL在公司高層抵台後，也在7日首度打破沉默發表聲明指出，對於涉案的台灣子公司前員工，公司已採取解僱處分，並全面配合台灣司法當局調查。



TEL在聲明中也強調，目前尚未發現商業機密被分享給第三方的證據，由於案件仍在司法審查中，無法提供更多細節。但有趣的是，TEL是日本半導體國家隊Rapidus的股東之一，而Rapidus7月18日才剛開心宣布2奈米製程試產成功，但檢調在一周後的7月25日到28日就收網逮人。至於兩者是否有所關聯，也引發外界聯想。