台“憲法法庭”受理總預算案“釋憲”聲請

台司法大廈外觀。（中評社 資料照） 中評社台北8月8日電／賴清德於3月21日公布今年度政府總預算後，民進黨“立法院”黨團及“行政院”分別向“司法院憲法法庭”聲請法規範“憲法”審查。“司法院”表示，“憲法法庭”今天評決受理這2件聲請案。



民進黨“立法院”黨團、“行政院”認為“立法院”三讀通過的政府總預算“違憲”，因此聲請“釋憲”，理由包含違反法律明確性原則、權力分立原則等。



目前僅有8位大法官，雖然賴清德兩度均提名7位大法官被提名人均遭立法藍白“立委”全部封殺，8位大法官依“憲法”訴訟法第32條第2項規定，以現有總額3分之2以上參與評議，且參與大法官超過半數同意，裁定受理此2件“釋憲”案。



“立法院”於今年1月三讀通過今年度政府總預算案，歲出原編列約新台幣3兆1325億元，審議結果共計減列約2075億元，“行政院”今年3月對總預算案提出覆議案，被藍白以人數優勢否決。



“司法院”表示，“立委”柯建銘等51人認“立法院”三讀通過2025年度“中央政府”總預算，關於未確定歲出總額、要求“行政院”自行調整刪減數、刪減凍結“監察院”、不當黨產處理委員會、“行政院”、“總統府”、“交通部”能源署、“環境部”資源循環署、“原民會”、“交通部”等機關之業務費致影響其基本運作維持、統刪特別費及統刪一般事務費部分，有“違憲”疑義，聲請法規範“憲法”審查。



至於“行政院”部分，“司法院”指出，“行政院”為行使職權，認“立法院”於2025年1月21日三讀審議通過，並經賴清德於同年3月21日公布之2025年度“中央政府”總預算”，有“違憲”疑義，聲請法規範“憲法”審查。



“司法院”說，“憲法法庭”經依“憲法”訴訟法第32條第2項規定之評議，已於8月6日評決受理兩件聲請案，相關資訊請詳見“憲法法庭”網站“公開書狀之案件全覽表”及“公開書狀之案件列表（已受理）”專區。