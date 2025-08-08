提前拉貨發威！台7月出口566億美元創新高

台灣7月進出口貿易額。（照片：台“財政部”官網） 中評社台北8月8日電／美國對等關稅正式上路前，提前拉貨潮持續挹注台灣出口動能。“財政部”今日公布7月出口566.8億美元、創歷年單月新高，大幅年增42%，優於預期，連續21個月正成長。



“財政部”8日公布7月進出口初步統計，出口金額達566.8億美元，不僅連續第三個月刷新歷年單月新高紀錄，較上月成長6.3%，年增率更高達42%，為近15年來最強勁的月增幅。“財政部”表示，隨著AI熱潮和科技創新推動長期需求，台灣科技產業供應鏈競爭力依舊堅強，全年出口有望首次突破5000億美元大關。



7月出口達566.8億美元，月增6.3%、年增42%，刷新歷年單月出口最高紀錄。若以新台幣計價，由於匯率大幅升值，年增率調整後為27.5%。累計今年1至7月出口總額達3399.4億美元，年增率28.3%。



同時，7月進口為423.4億美元，為歷年單月次高，較上月成長2.6%，較去年同期成長20.8%，以新台幣計算則成長8.5%。1至7月進口累計達2698.9億美元，年增20.5%。



7月份貿易順差高達143.4億美元，創下單月新高，累計1至7月貿易順差達700.5億美元，較去年同期增加290.9億美元。



綜合台媒報導，“財政部”統計處處長蔡美娜表示，7月份出口的強勁增長主要來自於人工智慧（AI）相關產品的熱絡需求，特別是高階晶片與伺服器產品。由於美國對等關稅的寬限期即將結束，買方提前積極備貨，推升出口成長，當月出口比去年同期增加167.6億美元。



主要出口市場表現亦同步增長，東協及美國出口雙雙創下歷史新高。對東協出口116.3億美元，年增71.6%，以資通訊與視聽產品為主力。對美國出口強勁成長62.8%，達186.5億美元，反映AI商機及製造業振興政策帶動的提前備貨潮。對中國大陸及香港出口達143.7億美元，年增23.9%，主要受電子零組件拉貨帶動。



蔡美娜表示，全年出口有望首次突破5000億美元大關，第三季仍將保持正成長，預估8月出口金額將介於510億至532億美元之間，年增率約17%至22%，有望締造連續22個月正成長的紀錄。然而，傳統產業如礦產品及基本金屬出口仍顯疲弱，加上美國對等關稅於8月正式生效，對傳統產業出口形成壓力，短期內恐難見大幅回升。