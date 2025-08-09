高雄加盟創業展　沙縣小吃、小碗菜都來了

“2025台灣連鎖加盟創業大展－高雄展”8日在高雄展覽館登場，“台灣沙縣餐飲公司”這次也有參展，主打拌麵、扁食、燉湯、蒸餃等4種特色小吃。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月9日電（記者 蔣繼平）“2025台灣連鎖加盟創業大展－高雄展”8日在高雄展覽館登場，一連4天提供110個品牌的供年輕人創業選擇。參展品牌中也有大陸餐飲元素，例如“沙縣小吃”就被廠商引進到台灣來吸引加盟，近年在台灣被炒到很熱的川菜酸菜魚，也有知名餐飲集團以大陸現正流行的“小碗菜”的形式，推出新品牌來吸引加盟。



沙縣小吃起源於福建省三明市的沙縣，是具有沙縣當地特色的一系列小吃的總稱，屬於閩菜。“台灣沙縣餐飲公司”這次也有參展，主打拌麵、扁食、燉湯、蒸餃等4種特色小吃，加盟金為新台幣299萬元，還送“茶與布朗”的飲料品牌，並且裝潢、設備、員工、廣告一次做到好，主打“拎包入住”的概念。



台灣沙縣餐飲公司董事長特助蔡瑛煌介紹，沙縣小吃在大陸是很有名的街邊小吃，有8萬家，到處都看的到。今年創立公司引進台灣，目前已有5家準備開店，預計下半年共展店15家。透過中央廚房確保產品口味一致，優點是無廚師、出餐快、零油煙，加上開店成本幾乎全包了，比起花百萬只買到品牌來說，相對划算。



川菜近幾年在台灣很夯，酸菜魚也是四川經典名菜。這次參展的“小正太酸菜魚”是從台北經營川菜館起家的“逐鹿餐飲有限公司”去年所推出的新品牌，已在北中南陸續布局十多家店，搭配現在大陸最夯的“小碗菜”，以碗計價，讓顧客可以吃到各式川菜，少量多種來出餐。



“小正太酸菜魚”執行長蔡杰儒介紹，展場推出優惠價只要新台幣68萬元加盟金，最快30天就可以當老闆開店賺錢，不含裝潢費用，但包含器具、培訓、督導、行銷等部分，除希望降低創業門檻，因為餐因問題最大就是人力，除有點餐機配套，用中央廚房的模式，後續只需要蒸、基本加熱再做搭配即可。



南台灣年度創業盛會“2025台灣連鎖加盟創業大展－高雄展”8日至11日在高雄展覽館登場，本屆會展集結了110個品牌、超過300個攤位，涵蓋連鎖餐廳、手搖飲料、零售、設備器材、經銷代理、智能服務與創新科技等多元領域，為創業者打造一站式平台。