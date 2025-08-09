曾昭維：半導體產業鏈赴美只是時間早晚問題

新竹縣工業會總幹事曾昭維。（中評社 資料照） 中評社新竹8月9日電（記者 盧誠輝）美國總統特朗普6日公布，將對晶片與半導體徵收100%關稅，但如已承諾在美國生產，或者正在美國生產，就可豁免。新竹縣工業會總幹事曾昭維接受中評社訪問表示，未來隨著台積電到美國設廠的規模越來越大後，相關的半導體產業鏈赴美設廠已是趨勢，只是時間早晚的問題。



曾昭維，新竹交通大學電信工程系學士，長年在產業歷練，現為台灣電商發展協會理事長、新竹縣工業會總幹事。



曾昭維指出，台積電的供應商雖然有很多層，但最核心的供應商都是以服務台積電為主，而這些供應商的營業額也都蠻大的，所以包括封裝測試廠等台積電最核心的供應商，未來跟著台積電到美國去設廠的趨勢恐怕已難以避免，只是時間早晚的問題而已。



他分析，一旦半導體封裝測試廠跟著台積電到美國設廠後，這些封裝測試廠的下游工廠，包括安裝機器、系統工程與軟體調適等的相關廠商也將跟著到美國去。只是因為這些下游工廠的規模並沒有那麼大、資本也沒那麼雄厚、人才也沒那麼充足，所以可能會以幾家工廠聯合群聚的組隊模式到美國去設廠。



曾昭維舉例，初期這些下游工廠可能只是先台灣、美國兩地跑，先去美國了解當地對半導體產業相關的政策、稅金、用人與施工是否有什麼限制？又有什麼文件是需要事先申請的？這些近期應該都會開始陸續進行。但未來這些下游工廠隨著到美國出差的頻率越來越高，後來可能會變成有人常駐美國，久而久之這些人自然就會落地生根了。



他說，雖然半導體產業鏈赴美設廠已是趨勢，但也不會來得那麼突然與快速，因為這些下游工廠的設廠複雜度沒有台積電來得那麼高，所以應該不會那麼快先到美國去，等台積電在美國建廠到一定進度後，再到美國去設廠也都還來得及。



曾昭維強調，台積電目前有分先進製程和成熟製程，而就他所知，現在多數的封裝測試廠都是做台積電的成熟製程比較多，所以未來隨著台積電在美國設的廠越來越多、規模也越來越大後，這些封裝測試廠才會派上用場，也才有到美國去設廠的必要性。