高金素梅：應用公民複決抵抗美強盜關稅剝削

高金素梅接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月9日電（記者 張嘉文）美國對台灣商品祭出20%高關稅，賴清德對此強調雙邊仍在談判中，因有保密協議無法公開，但最終版本會送交“國會”同意。對此，無黨籍原住民“立委”高金素梅向中評社表示，“立法院”當然應嚴審這項攸關主權與產業生存的重大決策，但她也坦言，擔心在野的中國國民黨與台灣民眾黨是否能擋住來自美方的龐大壓力。



高金素梅說，所以為確保這項關乎全民利益的談判過程透明、決策正當，她將提出主張，推動以公民複決的方式決定關稅條件是否生效。這會是一個比較直接的方式，讓人民的怒吼，給政府和“立委”最大依靠，才能抵抗美國這種剝削、強盜式的關稅政策。



之前有外媒報導，美方要求台灣比照日本與韓國，加碼投資美國，而為爭取最佳的15%稅率，台灣政府有意加碼投資3000億至4000億美元。而藍軍對美國關稅案出現不同訴求，一派主張“立院”應嚴審，另一派則是主張在野能當政府後盾，爭取更低稅率。



高金素梅接受中社訪問，談到“賴政府”目前以保密協議方式，讓外界完全不知道此次關稅談判，台方付出哪些代價一事，她表示，整體談判過程缺乏公開與監督，以保密協議為由不公開，是很奇怪的一件事，其他國家並沒有這樣的做法，為什麼我們卻要這樣處理？



高金素梅說，民進黨當年面對ECFA時，曾強調不容黑箱、應逐條審查，現在卻在涉及關稅等重大議題時全面封閉，用一貫雙標的態度，過去說人民有自主權，“立法院”要監督、談判要告知民眾，這些當年的話，如今都不見了。



她認為，民進黨不能再用鴕鳥心態過一天算一天，因為美國總統特朗普是變來變去的人，而且他管不住自己的嘴，等談到一段落，他自己就會公布，民進黨若還想學鴕鳥，把頭埋進沙子，就是對人民不負責任。



談及民進黨這樣處理的目的，高金素梅指出，他們現在就是想先撐過8月23日的第二波罷免再說，民進黨一路走來就是謊話連篇，完全不願面對人民的憤怒與抗議。



對於關稅談判結果最終送交“立法院”後，是否會變成在野黨無法不通過的被動背書情況？