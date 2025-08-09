中評關注：林岱樺高調拼高雄初選會被停權？

綠委林岱樺說沒有被廉政會停權，民調第一為何要退出？為民進黨高雄市長初選增添變數。（中評社 資料照） 中評社台北8月9日電（記者 黃筱筠）涉助理費案遭起訴、有意參選高雄市長的民進黨“立委”林岱樺日前在跑攤時，強調自己沒有被廉政會停權，以及民調第一為什麼要退選等話語，為民進黨高雄市長初選增添變數。



林岱樺會這麼有底氣喊出要繼續初選，是因為看到726大罷免民進黨失敗，黨內不敢大動作處理她，充滿信心嗎？但廉政會之前埋下伏筆，不會等到一審才處裡，只要有證據資料會隨時再開會討論，林岱樺高調拼初選，會不會加速廉政會處理停權。



高雄地檢署之前認定林岱樺等10名被告涉詐領新台幣1473萬6549元“立委”助理費、22萬8090元助理加班費、侵占林三郎基金會591萬4432元，23日依《貪污治罪條例》的“利用職務上機會詐取財物”、《刑法》的“偽造文書”、“公益侵占”、“背信”等罪提起公訴，同日移請高雄地院審理，合議庭將裁定是否接押禁見6名在押的同案被告。但目前林岱樺並未聲押禁見她，僅諭知100萬元。



林岱樺在大罷免之前非常低調跑行程，廉政會為了不影響大罷免結果，也選在大罷免結果之後，才召開廉政會議，並請林岱樺出席說明。當天林花費將近2小時說明，廉政會最後裁示並未決議，但留下伏筆說，只要有近一步證據或是資料，就會隨時開會再討論是否停權。



但林岱樺卻說她沒有被停權，且嗆聲民調第一為什麼退選，這讓黨內高雄初選充滿變數。廉政會會不會近期內再度找到資料或是證據召開會議討論？廉政會日前提到因為一審判定，可能要等到明年，時間拖太久，廉政會為何會說時間拖太久？如果拖到明年再處理，就是黨內正要進行初選的時候，一但林沒被停權，就有參與初選的資格。



林岱樺在涉及詐領助理費之前，確實民調第一，但助理費事件後，民調稍為落後。目前黨內有意參選高雄市長提名的綠委，還有獲得親近賴系的賴瑞隆，以及與高雄市長陳其邁關係良好的邱議瑩、新潮流“立委”許智傑等。賴、邱最近的民調慢慢爬上來，被認為兩人是最有可能初選勝出。



林岱樺如持續參選到底，甚至初選真的勝出，那未來涉及詐領助理費案件可能會歷經一審、二審判決，一但判決有罪，將對高雄市長選情造成衝擊，成為對手攻擊的目標。



因此民進黨一定也會把這個可能性列入初選參考，廉政會會不會以新證據或是新資料對林岱樺停權，避免林參與黨內初選。但如此一來，廉政會的證據力與說服力，是否能經得起黨內與社會考驗，否則林岱樺仍可能抗議廉政會不公，脫黨參選到底。民進黨高雄市長初選這一局不好處理，目前還有很多變數。