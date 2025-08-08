驚！關稅不只20%！台經貿辦稱美要疊加

美國對台灣進口商品課徵20%關稅7日上路，台“行政院”經貿辦8日證實，美要求關稅還要疊加，原有關稅加上20%才是實際關稅。照為“政院”6日為說明關稅召開記者會。(中評社 資料照) 中評社台北8月8日電／美國對日本進口商品將在“原有稅率上再加徵15%關稅”引爆爭議，經日本向白宮表達強烈不滿後，美承諾適時修正。對於台灣20%關稅是否還要疊加？“行政院”經貿辦8日晚上表示，絕大多數國家都是採疊加方式，因此在7日新關稅生效後，台灣實際的關稅是20%再加上原關稅。



經貿辦稱，根據“經濟部”國貿署5日對業者線上說明會的例子，台輸美工具機產品原適用MFN稅率是4.7%，再疊加20%對等關稅後，即為24.7%。這與4月5日實施的10%對等關稅稅率算法一致。



經貿辦指出，根據特朗普總統美東時間7月31日簽署的行政命令，各國對等關稅是採產品原有MFN（最惠國待遇）關稅稅率再加上該行政命令附件1所列對等關稅稅率，未列於附件1的國家，則為MFN關稅疊加10%的對等關稅。該行政命令中，僅有已與美方達成協議的歐盟，其對等關稅不是用疊加方式計算。



經貿辦表示，每個國家本身貿易結構不同，各國與美國針對對等關稅談判的狀況及進度亦有差異。從4月2日美方公布對等關稅政策迄今，大多數與美國有經貿往來的國家，其關稅稅率均是採產品原有MFN關稅再加上對等關稅的方式計算。因此，從4月美方政策生效至7月31日間，各國關稅稅率為產品原有稅率疊加暫行期間的10%稅率。



經貿辦說，依據美國7月31日最新的行政命令，從8月7日起，瑞士是原有稅率疊加39%、印度是疊加25%、越南疊加20%、菲律賓、泰國及印尼等3國是疊加19%、韓國是疊加15%等。依此原則，台灣關稅為產品的原有MFN關稅疊加暫時性對等關稅稅率20%。



“行政院”評估受衝擊業者包含製造業部門的工具機產業、塑膠產業，以及農業部門的蝴蝶蘭、鬼頭刀等。以工具機出口美國過去關稅為0%至6%、平均為4%，因此7日後的新關稅平均為24%；至於塑膠產品原關稅為0%到7%、平均為5%，新關稅平均為25%，至於蝴蝶蘭、鬼頭刀之前為零關稅，新關稅為20%。



經貿辦重申，台灣談判團隊持續與美方磋商，爭取更合理的對等關稅稅率，並一併討論供應鏈合作及232條款相關議題。