關稅稅率疊加　柯志恩：賴政府別黑箱又黑心

美國對等關稅7日上路，但日本發現15%稅率須另疊加原有稅率，台"行政院"經貿談判辦公室直到8日晚間才證實，稅率是"原有最惠國待遇（MFN）關稅疊加暫時性對等關稅稅率"。可望代表中國國民黨參選高雄市長的藍委柯志恩9日表示，"行政院"不能黑箱更不能黑心，應告訴各產業要如何救。



美國8月7日正式啟動最新對等關稅政策，對包括台灣在內的多數國家採“疊加”計算方式。簡單來說，就是在原本關稅稅率上，再額外加上20%。例如台輸美工具機原本適用MFN稅率4.7%，新制實施後直接變成24.7%。就連原本零關稅的部分農漁產品，也一次跳到20%，衝擊相當大。



柯志恩9日下午出席“2025台灣連鎖加盟創業大展－高雄展”活動。柯志恩受訪時表示，這次關稅是累計的，像台灣工具機關稅是4.4%加上去24.4%，是超過全民預料之外。但民進黨“立委”卻告訴大家，其實4月時已經公告。



柯志恩批，民進黨政府當時不斷強調20%，讓大家誤以為是20%是天花板，沒想到卻是地板。



柯志恩說，雖然很多人說很多國家都如此，但全世界40個國家是沒有累計關稅，如日本也剛發現15%是累加，可是日本內閣立刻提出抗議，目前美國承諾維持15%。



柯志恩強調，台灣有很多工具機、精密工業，其他國家有零關稅，或是15%，台灣在既有的稅率又加20%，怎麼競爭？產業勢必受到衝擊。她認為，“行政院”不能黑箱，也不能黑心，應該告訴產業要如何救，才是大家最關切。