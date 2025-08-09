民眾黨辦親子活動慶父親節　也宣傳核三公投

民眾黨高雄市黨部9日辦親子活動體驗真人版夾娃娃機，爸爸們為了孩子努力抓零食，小孩子在一旁加油，現場十分歡樂。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月9日電（記者 蔣繼平）第2波7位國民黨籍“立委”的罷免投票即將在本月23日舉行，當天亦同時進行核三重啟公投。台灣民眾黨高雄市黨部9日下午配合父親節舉辦親子活動，趁機宣傳公投理念。不少“爸爸們”下場體驗真人版夾娃娃機，克服天旋地轉努力幫小孩抓取零食，不少家庭前來參加，現場歡樂聲不斷。



民眾黨高雄市黨部9日下午1點到6點在黨部門口舉辦父親節嘉年華活動，現場出動一輛“真人夾娃娃機”，透過吊掛的方式模擬夾子，用雙手去抓一把零食，又搖晃又旋轉，下場體驗的“爸爸們”為了小孩都卯足全力，一旁的小孩都幫忙加油打氣，可說是一場相當有趣的親子活動。



一名楊爸爸就帶著3個小孩來參加活動，在工作人員協助下穿上裝備後，就下場體驗當真人版夾子，出發前要先加速旋轉，定點下沉抓取零食後，還要在通過搖晃的體驗，才能成功把零食帶回家。也有市集攤商趁著空檔下場體驗，結果失敗，直呼“真的好難！父愛真偉大”。



民眾黨高雄市黨部為了配合823即將登場的核三延役公投，現場也擺出許多“拒絕用肺發電”的關東旗進行宣傳。民眾黨高雄市黨部主委劉家榮當天也舉辦記者會宣布8月11日晚間將舉辦“823夜騎行動”，以節能減碳的方式號召民眾參與，象徵全民共同守護台灣的未來。



劉家榮也呼籲民眾支持“核三延役公投”，他認為這是目前務實且可行的能源選擇。現場除推廣公投，也呼籲各界共同守護台灣能源安全。盼透過父親節的嘉年華活動，不僅關注能源未來，也展現了民間參政的創新形式，期望更多市民透過參與關心公共議題並付諸行動。

