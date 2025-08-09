疊加關稅衝擊　陳其邁喊話持續談判協助傳產

民進黨籍高雄市長陳其邁9日下午出席旗津風箏節活動。（圖：高雄市觀光局提供） 中評社高雄8月9日電（記者 蔣繼平）美國對等關稅7日上路，但日本發現15%稅率須另疊加原有稅率，立即與美國談判徵得不需疊加。而台“行政院”經貿談判辦公室直到8日晚間才證實，台灣對等關稅稅率是“原有最惠國待遇（MFN）關稅疊加暫時性對等關稅稅率”。民進黨籍高雄市長陳其邁9日喊話“希望政府能夠繼續向美方談判爭取更好條件，並有更多的支援與補助措施協助高雄的傳統產業。”



對於疊加關稅，陳其邁9日下午出席旗津風箏節活動受訪時表示，高雄最主要的是石化與鋼鐵產業，其中螺絲扣件業屬於232條款範圍，自今年3月開始適用50%稅率，全球各國都一樣面臨此狀況，但會連動影響到整個除了美國市場之外的其他市場的競爭。



陳其邁表示，因此也憂心中國大陸生產的鋼鐵產品可能低價傾銷到歐盟或東南亞市場，將排擠高雄螺絲扣件外銷市場，希望政府做好因應措施，加強輔導支持螺絲扣件業。



另外有關生產引擎零件的產業，陳其邁表示，高雄產值比例占全台外銷的15%到20%，這個就會適用附加的關稅，確實會有比較大的影響，希望政府能夠繼續與美方談判。



陳其邁強調，面對美國的工業化政策與全球供應鏈重組這兩項趨勢，在附加關稅的爭議裡面，政府應重新思考產業布局，在保持產業競爭力的同時，也要對策略性產業進行全球布局。也希望說能夠有更多的支持跟補助措施來協助高雄的傳統產業。