宜蘭員山機堡　最完整日本神風特攻隊遺址

員山機堡完整保留神風特攻隊戰機掩體。（中評社 方敬為攝） 中評社宜蘭8月11日電（記者 方敬為）台灣在日據時期，有多個日本從事自殺式攻擊的神風特攻隊作戰基地，光復後大部分被拆除或被“國軍”接管延續軍事用途，目前保留最多且規模最完整的神風特攻隊軍事遺址多集中在宜蘭縣，其中位在員山鄉的“員山機堡”更將當時戰機掩體、防空作戰碉堡等建物活化為軍事觀光景點，供後人見證歷史軌跡。



員山機堡又稱“神風特攻機堡”，機堡為日據時期日本神風特攻隊的掩體，是二次世界大戰時期重要的地下建築，也訴說著一段戰爭之下斑斑血淚史。



員山機堡佔地0.152公頃，當年日軍看中宜蘭地理位置在台灣東北部，身處山後，有天然屏障，因此在宜蘭駐兵營區、建造戰備坑道、建立通信碉堡與軍事訓練等都設在宜蘭。



日據時期全台有30多座軍用機場，宜蘭就有南、西、北三座，並作為神風特攻隊起降用，日軍為了藏匿軍機，興建許多雙拼式飛機掩體，主要群聚在宜蘭市郊，光復後大部分被拆除或被“國軍”接管延續軍事用途，其中員山機堡則保存活化為軍事景點，開放民眾參觀。裡頭有保存完整的戰績掩體、部份起降跑道、戰備通道等，並呈列歷史文獻、影像等資料，展示二戰時期的地方歷史。