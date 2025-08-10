維持兩年條款　黃國昌：任何變動柯文哲決定

民眾黨主席黃國昌開完黨代表大會後離開會場。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月10日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨10日舉行第三屆第二次全黨代表大會，民眾黨前主席柯文哲過去訂下的不分區“立法委員”兩年條款成為話題。民眾黨主席黃國昌在閉門會議中表示，此案今天不討論也不表決，因為衹有柯能決定是否暫緩，除非柯表態，否則他做到2026年1月31日就會離開“立法院”。



據瞭解，黃國昌在會中表達貫徹柯文哲理念，全體黨代表最終未經表決即鼓掌通過。



民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨是成熟有制度的政黨，針對兩年條款的5項提案，最後僅合併為1案討論，未來將會按照既有軌道運作，“如果有任何變動的第要，也應該是由柯文哲加以決定。”



本屆“立委”任期至2028。民眾黨若執行兩年條款，8席不分區“立委”到2026年1月31日便將卸任，在民眾黨內形成拉鋸。



民眾黨10日在桃園會展中心舉辦第三屆第二次全黨代表大會，下午將舉辦創黨六周年黨慶活動。



民眾黨黨代表大會從9時30分一直開到13時40分才結束，黨代表提案暫緩兩年條款被排在最後一案進行討論，但在討論前，黃國昌先拿起麥克風表示，他認為此案不用討論，因為能決定是否暫緩的衹有柯文哲，除非柯表態，否則他做到2026年1月31日就會離開“立法院”。黃語畢，隨即獲得全場黨代表的熱烈鼓掌回應。



民眾黨舉行完黨代表大會後，緊接著登場的是六周年黨慶活動，今年以“勇敢”為主題。活動現場將設有“823核三延役公投”互動區，讓民眾深入瞭解能源政策議題；並規劃“柯P的三坪圖書館”展區，展示柯文哲曾閱讀並註記的書籍，傳遞其在逆境中的勇敢精神。

