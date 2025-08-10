8席白委明年1月換將　黃國昌：大家勿擔心

民眾黨主席黃國昌10日在全代會後受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月10日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨10日舉行黨代表大會，民眾黨主席黃國昌在閉門會議中拍板落實前主席柯文哲所訂的不分區“立委”兩年條款，意味著現有8席黨籍“立委”2026年1月31日就會離開“立法院”。對此，黃在會後受訪表示，做一天和尚撞一天鐘，不要那麼急著去想明年2月1日的事情。



民眾黨10日在桃園會展中心舉辦第三屆第二次全黨代表大會，下午將舉辦創黨六周年黨慶活動。



兩年條款是否保留，在民眾黨內形成拉鋸，一旦執行，現有8席白委，包括民眾黨主席黃國昌在內，全須下台離開“立院”，換上8席以政治素人為主的新人。



黃國昌在黨代表大會後受訪指出，今天黨代表大會針對這個議題的討論，反映出來民眾黨的成熟語有制度，而所有黨代表大家非常有智慧，兩邊不同的看法其實都是為了黨好，也希望黨在面對2026接下來的發展上能夠有好的表現，在“立法院”戰力能夠持續的發揮，因此今天他很感謝所有黨代表共同的支持。



媒體詢問，是否意味著明年1月31日8席白委都會請辭？黃國昌強調，8位委員非常優秀，請大家不用擔心，每一個都會有更重要的戰鬥位置，他就是做一天和尚撞一天鐘，不要那麼急著去想明年2月1日的事情。