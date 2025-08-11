中評關注：黃國昌等白委退出　民眾黨三考驗

台灣民眾黨主席、“立委”黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北8月11日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨10日召開黨代表大會，民眾黨前主席柯文哲所定下的不分區“立委”“2年條款”確定執行，現任8席白委除劉書彬外，在明年2月都將請辭，換上不分區名單中的下一批，讓原本就風雨飄搖的民眾黨更是雪上加霜，接下來接手的7席民眾黨“立委”會否青黃不接，是白營求存的最大考驗。



民眾黨10日上午舉行“第三屆第二次黨代表大會”，2年條款是否落實成為焦點，而黨主席黃國昌主張“如果有任何變動的必要，也應該是由柯文哲加以決定”，等於定調了2年條款將執行到底。現有8席除因前白委吳春城在今年2月請辭而遞補的劉書彬由上任日起算2年外，包含黃國昌在內的7席將於明年2月1日請辭，並換上後7席多為政治素人為主的新人。



雖然黃國昌的堅持，為民眾黨贏得“政治誠信”與避免黨內分裂，但在明年2月請辭後，民眾黨在“立法院”的戰力會否青黃不接，成為民眾黨未來政黨發展的最大考驗。畢竟從去年2月以來，民進黨雖在表決人數落下風，但運用立法議事程序攻防營造政治鬥爭話題，可以說強過藍白，才有機會讓綠營推動“大罷免”。



未來以政治素人為主的白委新人，能否扛住並臨機應變綠營尖銳的議事攻防，成為最大問號。



而延續的觀察點將會是，若以政治素人為主的白委在議事攻防上無法對綠發起猛攻，在“立法院”完全配合中國國民黨，又能否維持民眾黨的政黨主體性，或是淪為“小藍”？考驗著黃國昌與未來將接棒的7席白委如何維持緊密運作。



民眾黨後7席名單包括前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學勞工關係學系副教授王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、陸配李貞秀、前台聯“立委”許忠信。

