民眾黨明年換血　李貞秀成首位陸配“立委”

台灣民眾黨不分區“立委”名單，目前到第9名。之後的8位 可望明年2月上任。(台灣民眾黨提供) 中評社桃園8月10日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨10日舉行黨代表大會，民眾黨主席黃國昌拍板落實前主席柯文哲過去訂下的不分區“立法委員”兩年條款，意味著8席白委明年1月底就得全換血。對此，民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡受訪時表示，會透過一次次課程讓後8位委員馬上銜接、無縫接軌。



嫁來台灣30年的陸配李貞秀可望成為台灣第一位有陸配身份“立委”。



若8席白委在明年1月底全都請辭，民眾黨將按順序遞補，排不分區第9的東吳大學政治系教授劉書彬今年3月因前“立委”吳春城請辭而遞補，任期未滿2年，任期至2027年3月止。



第10至17名候任“立委”依序為，資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、陸配李貞秀、前“立委”許忠信。



兩年條款是否保留，在民眾黨內形成拉鋸，一旦執行，現有8席白委，包括民眾黨主席黃國昌在內，全須下台離開“立院”，換上8席以政治素人為主的新人。黃國昌今日在全代會中表示，此案今天不討論也不表決，因為衹有柯能決定是否暫緩，除非柯表態，否則他做到2026年1月31日就會離開“立法院”。



民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡在會後受訪指出，候任委員與現任委員之間本來就會有業務性接觸與學習，黨團也會進一步加強，課程黨團已經在準備，包括預算法、財政紀律等核心價值，會透過一次次課程，讓後8位委員馬上銜接、無縫接軌。



陳智菡說，一對一師徒制本來黨內就有默契，候任委員與現任委員之間本來就會有業務性接觸與學習，黨團也會進一步加強。接下來將進入預算會期，在預算審議部分有許多細節，希望後8位委員能把握時間瞭解“立法院”實戰狀況，在就任時能充分發揮。