民眾黨六周年　黃國昌：明年黨慶帶柯回來

民眾黨10日舉行六周年黨慶。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月10日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨10日下午舉行六周年黨慶，民眾黨主席黃國昌在致詞時強調，民眾黨會用最勇敢的心情與堅定的步伐，繼續秉持民眾黨前主席柯文哲的創黨理念和價值，一步一步往前走，黃也跟小草（民眾黨支持者）約定，明年民眾黨七周年黨慶時，他一定會把柯帶回來跟大家一起歡度黨慶。



民眾黨10日上午舉行完黨代表大會後，下午緊接著登場的是六周年黨慶活動，今年以“勇敢”為主題。活動現場設有“823核三延役公投”互動區，讓民眾深入瞭解能源政策議題；並規劃“柯P的三坪圖書館”展區，展示柯文哲曾閱讀並註記的書籍，傳遞其在逆境中的勇敢精神。



黃國昌在致詞時表示，勇敢是過去這一年大家共同的心聲，勇敢也是大家秉持柯文哲的信念，更是面對台灣這塊心愛的土地，民眾黨永遠的堅持。這一年民眾黨歷經了風風雨雨，不僅沒有讓隊伍打散，也沒有讓這個大家庭失靈，反而由柯文哲所帶領的民眾黨，隊伍走得越來越堅定與堅強。



黃國昌提到，他常常在想，柯文哲在3坪大小的空間當中，是用什麼樣的心情在面對執政者對柯的追殺？又是用什麼樣的心情來承受柯目前所遭遇的苦難？過去柯文哲經常告訴大家，人生最困難的不是面對挫折打擊，而是面對挫折打擊後仍不會失去對人世的熱情。



他認為，這樣的胸懷與氣度，讓柯文哲能在2014年勇敢推倒藍綠的高牆，直到2025年的今天，柯文哲的精神仍走在最前面，率領民眾黨持續前進。因為柯文哲讓大家看到了，什麼是為了理念繼續堅持，也讓大家學習到了如何用最勇敢的心情，來面對一切的挑戰。



黃國昌強調，過去這段期間當中，大家雖然沒有辦法跟柯文哲交談，但從柯的身影與在法庭當中鏗鏘有力的發言，讓大家看到柯面對執政者的打壓所展現出來的勇氣，以及對公平正義的堅持。民眾黨會用最勇敢的心情與堅定的步伐，繼續秉持柯文哲創黨的理念和價值，一步一步往前走。