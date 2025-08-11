社評：美若不鬆手　台70多年根基一夕蒸發

主持赴美經貿談判的鄭麗君日前返台後尚未公開露面。(中評社 資料照) 中評社台北8月11日電（評論員 林淑玲）台官方8月8日深夜證實，台灣出口至美國部分產品將在原有關稅基礎上疊加20%“對等關稅”，全台炸鍋。台官方、綠營聲稱4月已做說明，挑起更大反彈。各方質疑日本發現後向美抗議後已取消關稅疊加，民進黨政府為何不爭取？加總目前情勢，如果美國不放手，台灣人1949年迄今70多年來的努力，累積的家底，將瞬間蒸發。



疊加關稅曝光之所以引起核彈級震撼，主要是這波台美關稅談判，台灣民眾全被蒙在鼓裡，掀開後被嚇到了。美國新關稅7日上路，台灣民眾只知稅率20%，有無其它附帶條件？農業會不會開放？傳美國要台灣額外投資4千億美元是否屬實？民進黨政府到底還承諾什麼？官方全不說。賴清德稱台美簽有保密條款，不能說。



針對民間不滿情緒沸騰，砲聲隆隆，台官方與綠營皆稱，疊加關稅的事4月就說了，綠營還反擊在野黨不做功課。但包括8月1日、6日“政院”發出的新聞稿都隻字未提疊加關稅一事。6日新聞稿第一句“美國將於8月7日起依據7月31日所公布之行政命令，開始對‘各國’實施對等關稅新稅率，台灣輸美商品將先適用20%的暫時性稅率。”沒人想到20%關稅只是地板，不是天花板。賴清德8月1日開記者會也完全沒提到疊加關稅這事。



台官方與美國密室談判，錯失讓台灣“立法院”、民意做為談判後盾的利基。以日本為例，日本在7日關稅生效前發現疊加關稅，並未隱瞞，隨即與美國交涉，抗議成功，美方最後同意關稅就是15%不疊加。台官方宣稱台灣4月就知道關稅要疊加，既知道為何不說，也不向美國抗議。台灣的疊加關稅是美國吃定台灣？民進黨政府吃定在野黨不敢擋，不敢否決台美談判結果？“兩個吃定”所造成？



美關稅戰已讓台灣遍體鱗傷，特朗普日前談到半導體關稅，表態輸美晶片要課100%關稅，若企業已在美國設廠、正在建廠、有明確投資承諾即可豁免。這殺招一出，不止台積電在美要求下加快赴美投資腳步，整個台灣半導體產業鏈為避稅吹起赴美設廠潮。台廠搬到美國，人才、技術、錢、全部跟著走。甚至有美國半導體分析師主張，美國應要求台積電把半數工程師送到美國。這不是掏空台灣，什麼才是掏空？



台積電創辦於1987年，擁有全球最先進的晶圓製造技術，以前台官方與台積電言必稱，最先進製程一定留在台灣，嚴密防止外流，現在這些都成空談。特朗普開口要，就得悉數奉上。