中評關注：賴清德低調　綠823改戰略？

賴清德9日再度到台南勘災，親自發送飲料給災民與幫忙重建的工作人員。（照片：府方提供） 中評社台北8月11日電（記者 黃筱筠）賴清德之前在民進黨中常會宣示面對823罷免這役，要站上第一線去挺罷團，但目前觀察起來賴清德行程趨向低調，並未看到類似“團結十講”的活動再現。加上美國公布對台對等關稅，竟是在原本稅率疊加20%，民眾與企業目前對“賴政府”批評聲量高漲，賴的低調，可能就是幫823罷免最好策略。



賴清德9日前往台南關心雲嘉南災後重建復原情形，但這個行程衹有公布視察雲嘉南災後重建復原前進指揮所。並未公布前往台南市新營區、佳里區關心民宅修繕情形，並對從各地前來支援的工班表達肯定與感謝之意。賴清德是為了避免之前勘災與災民對話，讓媒體放大檢視，當時對726的大罷免造成極大負面效果。這次學聰明到災區勘災沒公布詳細行程，低調前往，事後再提供媒體影片。



但賴清德也沒有忘記宣示，希望“中央”與地方通力合作，秉持“從優、從速、從簡、從寬”辦理農損救助；另針對中南部房屋毀損情形，政府除給予家園復原慰助金，在不影響公共安全的前提下暫停公共工程施工，整合及協調技術支援團隊進駐社區協助民宅修繕，盼民眾都能儘速恢復正常生活。



第2波藍委罷免投票共7案，將在8月23日登場，同一天還有重啟核三公投投票。



賴清德這次面對大罷免，雖然說過提到民進黨要站到第一線幫助民團，但實際作為卻比上次罷免投票要低調許多。主要是美國宣布對等關稅稅率為20%，雖然比之首次公布32%低，但比日本、韓國的15%更高，甚至“政院”後來發出新聞稿說明，稅率是從之前課徵的關稅疊加上去，這與日本一開始上路時一樣，但日本後來又爭取到不疊加稅率。對比之下，台灣課徵的關稅，讓企業界哀鴻遍野。對“賴政府”的不滿，衹有更不利823罷免。



甚至傳出若“立法院副院長”江啟臣、羅明才挺過大罷免，希望江啟臣順利接棒台中市長盧秀燕、羅明才接任“立法院副院長”。這個策略類似之前大家擔心726大罷免若成功，柯建銘可能當“立法院長”，柯形象不佳，加上一再出面發言助長大罷免，導致選民對民進黨更加不滿，是讓726罷免掛零的原因之一。