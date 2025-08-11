中評關注：白委大換血　藍白合三大變數

民眾黨主席黃國昌定調維持兩年條款，明年2月民眾黨“立委”將大換血，包括黃國昌在內，有7席將交棒。（中評社資料照） 中評社台北8月11日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨10日舉行黨代表大會，黨主席黃國昌拍板維持前主席柯文哲所訂的不分區“立委”“兩年條款”，7位黨籍“立委”明年元月31日將總辭，對在野藍白合作的影響受到關注。



綜觀局勢，此兩年條款恐將對藍白合作產生三大變數，一是2026的縣市長選舉藍白如何協調，尤其是藍營用何態度面對黃國昌在新北市的挑戰；二是，藍白在“立院”培養出來的合作默契必須重新磨合；三是藍白合作對抗綠營的結構是否可能鬆動進而改變。



第一個變數主要在於明年的縣市長和地方選舉布局。這本就被視為藍白合作的實戰檢驗，其中，台北市是柯文哲的本命區，新北市則是黃國昌的政治首選，但藍營在台北的蔣萬安勢必尋求連任，新北市長侯友宜也有屬意的接棒人選，該市更是四百萬的大票倉，國民黨很難直接禮讓黃國昌而不推人選。



因此，只要有競爭都可能產生合作的裂痕，尤其民眾黨現任主席黃國昌如辭去“立委”後，勢必展望更大的政治舞台，為民眾黨開疆闢土更是重任，在這中間，藍白如何協調，目前看來是有難度在。若要避免衝突，雙方可能需尋求交換方案，只是仍充滿變數。



第二個變數來自“立法院”運作。現任8席白委已累積一年多的議事經驗，以及與藍黨團協作默契，若依規定換人，新成員在法案推進、議事規則掌握與委員會布局上，都需和藍營重新磨合。在朝野對立加劇的情勢下，任何磨合期都可能削弱在野整體監督力道，使綠營獲得更多操作空間。

