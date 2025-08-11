中評關注：黃國昌維持兩年條款　這招厲害

民眾黨主席黃國昌10日在黨代表大會中，特別為柯文哲保留空位。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月11日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨10日舉行黨代表大會，民眾黨主席黃國昌“尊柯”拍板落實前主席柯文哲過去訂下的不分區“立委”兩年條款，包括他在內的7席白委將在明年1月底交棒。但柯文哲若能離開看守所，只要一句話，隨時都能改變局面，黃國昌這招精準、厲害。



兩年條款是否保留，在民眾黨內形成拉鋸，一旦執行，現有8席白委，除今年3月因前白委吳春城請辭而遞補的東吳大學政治系教授劉書彬能做到2027年3月外，其餘7名白委包括黃國昌在，明年1月底任期滿2年時都得離開“立法院”。



屆時將由民眾黨不分區排名第9名至16名的候任“立委”，依序為資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、陸配李貞秀、前“立委”許忠信接任。



但陸配背景的李貞秀能否上任仍存在變數，如果不能，將由排名19的民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡遞補。



黃國昌雖然拍板定案繼續維持兩年條款，但卻也沒把話說死，10日的黨代表大會更未針對兩年條款提案進行任何討論或表決，把球丟回給還關押在台北看守所的柯文哲，強調一切由柯說了算。但柯因一審最多只能關押15個月，除非一審在11月底前宣判進入二審接押，否則柯在年底出來後，若突然改變心意，只要一句話，隨時都能改變7席白委的去留。

