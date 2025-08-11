823大罷免民調：54.8%不同意

823第二波大罷免選民投票傾向。（照片：台灣民意基金會提供） 中評社台北8月11日電／8月23日將針對7名中國國民黨“立委”罷免案進行投票。台灣民意基金會今天上午發表“823台灣大罷免選民的投票選擇”即時民調顯示，罷免區有32.1%投同意，54.8%不同意罷免。



台灣民意基金會董事長游盈隆指出，從罷區分析，傾向投不同意罷免者比投同意罷免者多22.7 個百分點。強烈暗示反罷免方將贏得另一次全面性勝利。



民調詢問，“8月23日，將舉行第二波大罷免投票。如果您是那七個“立委”選區選民，到時候您會不會去投票？”結果發現：57.1%一定會，18.3%可能會，9.7%可能不會，10.8%一定不會，2%沒意見，2%不知道、拒答。換句話說，從全台性角度看，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，五成七一定會去投票，一成八可能會去，一成可能不會去，一定不會去有一成一。



這項發現傳達了一個重要訊息，那就是，第二波大罷免的投票參與熱情依然高漲，宣稱會去投票者（一定會去加可能會去）高達七成五，意味第二波大罷免投票率仍上看五成以上。



如果不從全台性角度看，而只從七個罷免區角度看，結果會不一樣。具體地講，七“立委”罷免區，59%一定會去投票，18%可能會去，11.9%可能不會去，8.5%一定不會去，1.5%沒意見，1.1%不知道、拒答。具體地說，七個“立委”罷免區選民，宣稱會去投票者有七成七，比全台略高 1.6個百分點；不去投票者，都在二成出頭，幾乎沒有差異。這顯示，罷免區選情溫度的確比全台更高一些。準此以觀，第二波罷免區選民投票熱情，在726大罷免結果帶動下，有略微上揚的跡象。如果再加上823核三公投助勢，投票率可能不低於726第一波大罷免。



與上個月相比，823第二波大罷免選民的投票參與意願，明顯高於726第一波大罷免。具體地說，726第一波大罷免，六成七選民表示會去投票，823第二波大罷免，七成五選民表示會去投票，兩者相差8.1個百分點；同時，726第一波大罷免，二成九選民表示不會出席投票，823第二波大罷免，衹有二成一選民表示不會去投票，兩者相差也是8.1個百分點。

