劉世芳：陸配參政須就職前放棄中國籍

劉世芳受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月20日電（記者 俞敦平）針對台灣民眾黨不分區“立委”遞補人選李貞秀及近期因有陸籍遭解職的陸配村里長爭議，台“內政部長”劉世芳今日受訪時表示，依國籍法第20條第4款規定，擔任需具“中華民國”國籍的民選公職者，必須於就職前放棄外國國籍，並在一年內完成手續。她強調，對“中華民國”必須單一效忠，不允許同時效忠兩國，並呼籲地方政府加強法規宣導。



另對大陸網紅偷渡來台案，她說，“移民署”將依法辦理並確保人身安全。



“立法院”內政委員會今日排審“行政區劃法”草案，“內政部長”劉世芳於會前接受媒體聯訪表示，依《國籍法》第20條第4款規定，“中華民國”國民如同時擁有外國國籍，擬任受國籍限制的公職時，必須在就職前申請放棄外國國籍，並在就職或到職一年內完成喪失該國國籍及取得證明文件。



針對大陸籍的放棄程序，劉世芳稱，需依中華人民共和國的相關規定與程序辦理。她提到，按照《“憲法”增修條文》及歷任“總統”的談話，“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬，因此站在“中華民國”政府立場，是承認中華人民共和國的存在。而中華人民共和國所出具的具有法定效力的文件，在兩岸往來中，包括透過海基、海協等管道，均被視為官方證明文件。

