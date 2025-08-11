綠營大罷免大失敗　賴17條部分將暫擱置

賴清德祭出17條措施，限縮兩岸交流空間。圖為賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北8月11日電／賴清德今年3月13日召開“國安”高層會議，將大陸定義為“境外敵對勢力”，宣布針對5大“國安”威脅，提出17項因應策略，限縮人員經濟、文化、教育、社會、宗教等各領域交流，隨即引爆寒蟬效應。但在726大罷免全面失敗後，據瞭解，為免觸及敏感神經、製造民間緊張氣氛，陸委會擬將“賴17條”部分暫擱。不積極限制民間交流，只對公務員赴陸做必要措施，緩解民怨。



賴清德3月召開“凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透”“國安”高層會議，針對台灣當前面對的5大“國安”及統戰威脅，提出17項因應策略（簡稱，賴17條），包括恢復軍事審判制度、針對申請中國大陸證件進行必要清查及管理等。其中針對兩岸交流威脅，提出8大策略，未來所有公職人員赴大陸交流要落實揭露制度，應將交流資訊透明化。兩岸宗教、文化、學術、教育等各項交流，要秉持“去政治化”、“去風險化”原則，推動民間交流。



為落實“賴17條”策略，“行政院”5月召集相關部會，研擬103項修法、計劃與措施，其中以行政命令與相關辦法即可落實者，包括宗教團體赴陸交流登錄、陸配放棄原籍、查處唱和中共的台灣藝人、全面清查軍公教具大陸身分證件人員等。

