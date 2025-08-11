李文忠、曹興誠在綠營百人網路群組大開撕

台退輔會前副主委李文忠。（中評社 資料照） 中評社台北8月11日電／美國對等關稅保密協議及疊加稅率等議題引發輿論炸鍋，傳出綠營百人網路群組發生大咖內鬨，台“退輔會”前副主委李文忠質疑，“當年太陽花運動反服貿其中一個原因就是黑箱不是嗎？我們怎麼好意思？”引發大罷免領銜人之一的聯電創辦人曹興誠不滿，直呼要跟國民黨團結？質疑用敵方論點攻擊是何居心。



根據《風傳媒》報導指出，李文忠在一個134人的群組發聲質疑，“一、在野黨要求“行政院長”赴“立法院”報告，政府及民進黨“立院”黨團的回應，首先是簽保密條款；其次，事後一定會向“立法院”報告。這聽得下去嗎？什麼叫向“立法院”負責？當年太陽花運動反服貿其中一個原因就是黑箱不是嗎？我們怎麼好意思？”



李文忠更說，“行政院”經貿辦公室證實美課台關稅是疊加，也就是N%＋20%，“我要說的是，國家面對內憂外患，連美國都變成重大變數，有“賴政府”沈著以對，更有賴民眾團結支持政府。但“賴政府”這種心態及做事方式不改變，只會離民眾愈來愈遠。”



同在群組內的曹興誠隨即回嗆，“你要民進黨去跟國民黨團結？團結一起把台灣賣了嗎？”李文忠回應，“我講的是民主政治下的制衡課責，即在過程中向“國會”報告”。李文忠的訊息下方附上新聞連結“大罷免全敗！小笠原刺破真相：賴清德輸給民眾最怕的憂慮”，曹興誠對此怒批攻擊民進黨是何居心？李文忠打臉稱，這是小笠原罷後評論，“曹董您如果是這種討論水準，以後恕不再回應！”