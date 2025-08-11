董智森揭3大民怨　斷言賴清德民調會再跌

董智森。（中評社 資料照） 中評社台北8月11日電／《美麗島電子報》上個月31日最新民調顯示，賴清德聲大跌，其信任度僅剩37.2%，不信任度攀升至50.3%；施政表現方面，僅34.6%民眾表示滿意，不滿意比例則暴增至56.6%。資深媒體人董智森10日在政論節目分析，面臨關稅、天災、詐騙多重壓力，“隨著民怨累積，賴清德民調支持度還會繼續往下掉”。



根據《中時新聞網》報導，董智森10日在政論節目《週末大爆卦》中說，民進黨當前的民調看似是在“安慰自己”。他回顧，5月26日罷免投票前，綠營內部評估至少能罷免10到12席，黨內人士自信滿滿，但結果與預測落差巨大，證明民進黨的內部民調並不準確。



董智森指出，除了民調不如預期，政府近期還面臨多重壓力，包括關稅問題可能“疊加”衝擊民生，許多民眾無法承受；其次是天災威脅，新颱風可能侵台，但政府在先前災後重建上並未讓人滿意，救災節奏偏慢，“因為那時候全心全意在搞大罷免，其他事情都慢半拍”。



董智森警告，這些問題將延續到823選舉，屆時災後面貌若依舊、重建進度未見起色，對民進黨選情極為不利。加上詐騙案件近期有增無減，社會觀感“越詐騙越厲害”，外界質疑政府到底有沒有作為。



“賴清德的民調是不是已經跌出他的選票？”董智森說，這波數字下滑恐只是開始，隨著民怨累積，支持度還會繼續往下掉，“老百姓的憤怒只會越積越深”。