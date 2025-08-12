中評關注：盧秀燕若不選黨魁　未必利大於弊

台中市長盧秀燕。（台中市政府提供） 中評社台中8月12日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕被勸進角逐今年底黨主席改選，但盧的幕僚卻透媒體釋放“傾向不選”訊號，雖然盧本人未把話說死，但幾乎是間接展現態度。其實盧秀燕不選黨魁的風聲早在中部地區傳遍，因為各派系都未見盧有所動作，完全不像是有意領導黨務之人，盧陣營當然是評估不選黨魁利大於弊，但根據支持者觀感及過去經驗來看，未必如此。



盧秀燕被視為代表國民黨角逐2028大選的熱門人物，今年底國民黨主席將改選，不少黨內人士與藍營支持者紛紛勸進盧秀燕參選，以替未來“更上層樓”做準備，但最近卻不斷有盧秀燕“表態”不選，或者“傾向”不選，甚至是可能指派“代理人”參選的消息傳出，測風向的意味相當濃厚。



盧秀燕8月5日至11日率團出訪澳洲，政壇認為，盧秀燕在市長第二任期以來，頻繁出訪日本、新加坡、澳洲等地，為了往後角逐大位鋪路的態勢相當明確；可是在攸關掌握提名機制以及選務、黨務運作的國民黨黨主席一職，盧的態度卻一直曖昧不明，讓黨內人士感到有些矛盾。



由於盧秀燕2026年就要卸任台中市長，距離2028大選還有2年空窗期，盧若沒有表現舞台，政治影響力很可能因此淡化，而接任黨主席會是有效的解方，且按照盧秀燕在黨內外的聲望，只要宣布參選，幾乎是篤定當選，盧秀燕就能夠黨務、選務合一，就好比當年的馬英九一般，是值得效法的成功模式。可是盧本身的意願卻不高，幕僚團隊也是“不支持參選黨主席”的聲音居多。



中部地區黨政人士很早就研判盧秀燕不選黨主席機率高，因為包括彰化、雲林等地方派系都沒有看到盧陣營有所動作，無論是拜會、請託都無，完全不像是有意參選黨魁的樣子。

