傅建雄：國民黨主席是苦力　爭大位者不適合

國民黨籍屏東市民代表傅建雄。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東8月12日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席將在今年10月進行改選，而呼聲最高的台中市長盧秀燕傳出傾向不參選，引起各界熱議。國民黨籍屏東市民代表傅建雄接受中評社訪問表示，贊成盧秀燕不適合選黨主席，因為接下來的主席是需忍辱負重、不計毀譽，還要承擔藍白合作的協調，容易受傷，會是搶籃板的苦力球員，不適合要爭取大位的人選。



傅建雄，中山大學政治學碩士，2018年當選國民黨屏東市民代表並連任至今。曾任國民黨屏東市黨部執行長，熟悉黨務運作。



有台媒報導，盧秀燕考慮不參選國民黨主席，她會“做好做滿”直到卸任。盧秀燕的理由很單純，就是“維持初衷、信守承諾”，她不會提前落跑。



傅建雄表示，非常贊成盧秀燕不選黨主席的決定，他認為盧應該是把市政做好，再慢慢把國際觀、兩岸政策提出來，這部分盧的團隊要慢慢去形塑，讓形象與論述更完整。



傅建雄表示，主席不是只有募款能力而已，而是要面臨許多外部檢討、議題攻防、更可以與“總統”候選人配合上的、且還要處理藍白合作的部分。光是藍白合作這一塊，馬上要坐轎、未來要坐轎的人都不適合。台北市長蔣萬安要拚連任也不適合。



傅建雄表示，藍白合作是國民黨不得不走的一條路，無論之後會走到怎麼樣，政黨實力都會攤開來講，全台縣市這麼多選區要派誰，哪些是可以談的。就算有共識不對外說，但協調過程是需要很冗長且反覆，消息外傳被攻訐就會受傷。



傅建雄表示，黨主席會是苦力球員，需要在籃板底下搶籃板，非主力得分球員，接下來這個位置不是錦衣玉食，也不是光鮮亮麗，必須是忍辱負重、不計毀譽，才能夠看到未來台灣、“中華民國”、國民黨的未來。模板就是“馬英九與吳伯雄”。

