鄭麗君首揭露　台美談判涉美汽車農產品進口

“行政院副院長”鄭麗君率談判團隊成員出席記者會，說明關稅問題。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月11日電（記者 黃筱筠）台灣商品輸美須課徵20%關稅且疊加原有關稅，嚇壞出口產業，遭痛批黑箱作業。“行政院副院長”鄭麗君11日下午率談判團隊召開記者會回應質疑。她首度透露，與美方談判觸及美國車、農產品進口問題，這都是“必考題”。隨著各國談判有協議，美方都會再提新議題。鄭麗君強調，談判不會有黑箱，願意儘速赴“國會”針對談判進度做說明。



“行政院”中午臨時通知，下午3時召開“美國對等關稅及產業支持方案說明”記者會，出席記者會人員有“行政院副院長”鄭麗君、“行政院政務委員”兼“行政院”經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、“行政院秘書長”龔明鑫、“政院”發言人李慧芝、“財政部次長”阮清華、“經濟部次長”何晉滄、“勞動部次長”李健鴻、“農業部”主任秘書林家榮等人。



美國對等關稅7日上路，媒體傳出對等關稅還要疊加原有的產品的稅率，亦即台灣稅率20%只是地板稅率，還要再往上加，引發各出口產業的憂慮。“行政院”經貿談判辦公室還發新聞稿說，4月就有提及對等關稅還要疊加，更遭到輿論砲轟。



鄭麗君表示，國際經貿談判就慣例不會在談判未定之前完整對外說明，上周相關單位也在“國會”機密會議出示相關協議，也要跟大家報告，每一次磋商之後“政院”也有說明進展還有觸及議題，各部會主管機會也持續跟產業溝通座談。至於近來有許多國家對外揭露談判條件跟細節，這都是達成協議的國家，有些透過雙方聯合聲明、有些透過白宮文件等，但是台美還在持續磋商。



鄭麗君指，美方每一年針對各國都有公布相關非關稅貿易障礙報告，美方長期關切台灣的項目也都有在報告內，包含美規車准入問題、農產品標準、輸入許口制度等，許多議題都是我們必考題，也都列為磋商範圍。依慣例沒辦法說明細節，面對以上談判課題，一直以維護“國家”產業利益、國民健康、糧食安全進行協商。



但由於談判還在進行，鄭麗君說，相關細節也還沒完全底定，的確無法全面、逐項報告，但背後目標是希望維繫最好談判結果，如果過度揭露底線、目標可能影響結果，這也是為談判變動性下所秉持原則。她也提到，其實這場談判也會面對程序跟各國談判進度帶來的變動性，每一次赴美談判都有新變化，隨著各國談判，美方的期待跟相關談判議題也會逐漸擴增，要求也會增高。

