遭轟黑箱談判　鄭麗君開記者會說明磋商進度

“行政院副院長”鄭麗君率談判團隊成員出席記者會，說明關稅問題。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月11日電（記者 黃筱筠）台美關稅談判遭抨擊黑箱作業，“行政院副院長”鄭麗君11日下午率談判團隊召開記者會回應各界質疑指出，台美雙方目前正持續磋商中，未來不僅會爭取對等關稅與232條款（半導體關稅）一起談外，也會爭取不疊加的方式。



“行政院”中午1點多，台股收盤前發簡訊通知媒體，經貿辦下午3點開記者會，市場即盛傳疊加關稅將取消，台股瞬間由黑翻紅，後來證明是假消息。



“行政院”下午3時召開“美國對等關稅及產業支持方案說明”記者會，出席者包括“行政院副院長”鄭麗君、“行政院政務委員”兼“行政院”經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、“行政院秘書長”龔明鑫、“政院”發言人李慧芝、“財政部次長”阮清華、“經濟部次長”何晉滄、“勞動部次長”李健鴻、“農業部”主任秘書林家榮等人。這也是鄭麗君主持對美談判後，首度召開記者會說明。



美國對等關稅7日上路，媒體傳出對等關稅還要疊加原有的產品的稅率，亦即台灣稅率20%只是地板稅率，還要再往上加，引發各出口產業的憂慮。“行政院”經貿談判辦公室還發新聞稿說，4月就有提及對等關稅還要疊加，更遭到輿論砲轟。



鄭麗君表示，美國對全球關稅已經上路，台美磋商談判，適用4月的32%調降為20%，重申這不是我們目標，台美談判持續進行當中，後續持續爭取更好合理稅率，這是“國人”跟產業界期望。過去一周把握時間就後續談判準備，包括8月7日當天跟美方的視訊會議，上周四跟五連續2天跟美方視訊磋商。



鄭麗君說明，談判階段性發展，台美歷經四輪實質談判、十次線上磋商，雙方肯定持續性進展，也達成共識，8月1日前達成協議，一定程度反映談判進展，雙方後續持續進行磋商，台灣位於附錄一國家和地區，美國財政部長8月7日提到，還沒完成談判的，10月底前完成。

