陳明德：疊加關稅業者轉移不及　台產業危機

台灣工業協進會常務理事陳明德。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月13日電（記者 方敬為）美國對台課徵對等關稅20%，非天花板，而是疊加既有稅率，引發產業震撼。台灣工業協進會常務理事陳明德接受中評社訪問表示，台灣銷美產業項目過去關稅稅率從免稅到10%不等，對等關稅政策實施後，本來以為是全面上調至20%，未料是疊加既有關稅，這將使得台廠競爭力蕩然無存，業者若轉移不及，就很可能倒閉，是台灣產業重大危機。



陳明德，長泓能源公司創辦人、國鈞實業公司董事長，為台灣產業界大老級人物，身兼近30個公部門顧問職務，在馬政府時期擔任貿易調查委員會顧問兼中區團長，協助推動ECFA，並曾參與中科園區開發，擔任招商委員會執行長，讓中科順利完成招商任務，後續也完成台中市精密機械科技園區、嘉義大埔美創新智慧園區招商工作，產業界資歷豐富。



美國對等關稅政策8月7日起實施，台灣輸美關稅稅率為20%，台灣產業界日前赫然發覺，該稅率是“疊加關稅”，也就是所有產品輸美既有關稅都要再加徵20%，引發嘩然。全台總工會發出警告，指出包括工具機、機械、資通訊、螺絲、腳踏車、紡織等產業無一倖免，原先0關稅的直接被課20%，10%稅率的更暴增至30%。這波關稅嚴重衝擊，恐引發大規模失業潮。



陳明德表示，台灣的經濟以外銷為導向，高度仰賴中小企業與外向型製造，這些企業不只是數量龐大、分散在全台各地，更是就業與銷售的主力。根據“經濟部”最新白皮書，台灣中小企業家數已突破167.4萬家，並創造逾916萬7千人的就業，銷售金額逾新台幣28兆元，約佔企業總體銷售額的一半左右，顯示中小企業對台灣就業與社會穩定扮演關鍵角色。如今美國市場生變，對台灣的經濟勢必產生劇烈打擊。



陳明德指出，2024年台灣對美國的出口額達到1114億美元，佔台灣總出口的23.4%，今年8月7日起美國開始實施對等關稅，台灣的稅率高達20%，外界原本以為美方會以單一稅率取代現行安排，未料卻在實施細則中採取“在既有最惠國／現行稅率基礎上再加徵”的方式，使得不少原本零關稅或低稅率產品瞬間被推上高稅階，造成成本跳升與價格競爭力驟減。

