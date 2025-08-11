鄭麗君曝不能講太多苦衷　對美投資金額未定

“行政院副院長”鄭麗君。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月11日電（記者 黃筱筠）美國對等關稅採疊加計算，台灣企業直呼吃不消。多次赴美談判的“行政院副院長”鄭麗君下午親上火線說明時強調，上周再度與美方進行兩次視訊會議，目前衹有歐盟與日本與美方有協議關稅後不疊加，台灣未來會再持續談判，希望與美方爭取關稅稅率不要疊加原稅率，也爭取暫時性關稅20%再往下調降。



至於赴美投資金額，鄭麗君表示尚未確定，但這問題也有跟產業界溝通。



鄭麗君也表明，針對美方條件有何變動、台方如何落實一事，目前不能講太多，因為會擔心若都講了，可能又面臨其它要求。



她強調，這場談判面對變動性，美方期待與相關議題會擴增，要求會升高，並要求對美國市場擴大開放。台美談判還持續進行中無法逐項報告，但是背後目標是希望維繫最好談判結果。如果過度揭露相關底線與目標會影響談判結果。



“行政院”下午召開“美國對等關稅及產業支持方案說明”記者會。出席官員有，“行政院副院長”鄭麗君、“行政院政務委員”兼“行政院”經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮以及“行政院秘書長”龔明鑫、“政院”發言人李慧芝、“財政部次長”阮清華、“經濟部次長”何晉滄、“勞動部次長”李健鴻、“農業部”主任秘書林家榮等人。



鄭麗君表示，目前公布美國對台對等關稅20%是暫時性稅率。台美雙方都肯認並達成一定共識。但是至今無法達成協議，只是從32%調降20%暫時性稅率，這一定程度反映進展，但雙方表達要持續進行中，預計10月底之前可以大致完成，我們希望越快越好，漸少產業面臨一定衝擊與壓力。