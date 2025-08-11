鄭麗君：台美關稅談判沒討論軍購

“行政院副院長”鄭麗君。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月11日電（記者 黃筱筠）針對外媒報導，美國擴大關稅談判範圍，促台追加防務經費或軍購；“行政院副院長”鄭麗君今天表示，談判中沒有進一步討論軍購。



對於第三季出口，“行政院秘書長”龔明鑫也指出，整體面“我個人想法偏向樂觀”，因為出口到美國大部分產品是ICT產品為主。



“行政院”下午3時召開“美國對等關稅及產業支持方案說明”記者會，出席者包括“行政院副院長”鄭麗君、“行政院政務委員”兼“行政院”經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、“行政院秘書長”龔明鑫、“政院”發言人李慧芝、“財政部次長”阮清華、“經濟部次長”何晉滄、“勞動部次長”李健鴻、“農業部”主任秘書林家榮等人。這也是多次赴美談判的鄭麗君首度召開記者會面對媒體。



媒體詢問，軍購是否也在談判範圍內？鄭麗君表示，台美談判持續進行，軍購部份由於賴清德今年2月已經宣示，為了展現提升自我防衛能力決心，未來“國防”預算要達到GDP 3%以上，所以在談判過程也向美方表達，賴已經公開宣示“國防”預算的目標，所以談判中沒有太多進一步討論。



至於關稅對第三季出口的影響？鄭麗君坦言，在談判期限之前企業界有拉貨效應，新關稅的衝擊較之前公布的32%，已經減緩了一半，但是每個品項原稅率不同，還要跟競爭國家比較，如果競爭者是日本、德國，受到的競爭壓力會較大，但如果是越南跟中國，可能是同樣稅率，甚至是低於中國，衝擊就沒那麼大。她強調，會針對個別產業分析稅率，包括相對競爭國關係、產品特殊性等等綜合因素判斷。



鄭麗君說，支持方案已經上路，請業者把握時效申請，也會就衝擊較大的產業項目提出支持方案強化支持，稅率比較高的項目會予以特別關注，有的項目的確稅率很高，會看實際輸出情形給予業者特別協助。