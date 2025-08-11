降關稅須投資4千億美元？鄭麗君：還沒議定

“行政院副院長”鄭麗君。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月11日電（記者 黃筱筠）傳出若台灣想要降低關稅必須增加對美國投資，是否是4000億美元？主要談判代表、“行政院副院長”鄭麗君今天表示，“有關於投資金額目前還沒有議定”，台美雙方還在進一步談判中，但是過程中有幾次跟產業界溝通，希望研商溝通大家有一定共識，未來持續推進談判。



鄭麗君強調，未來有關談判進度會有線上專區，會讓大家更了解稅率與協商過程，除了美方期待也要思考面對台灣民眾，要秉持台灣產業與民眾健康、糧食安全等兼顧這些原則，尋求磋商希望降稅，但因為細節因為還沒底定，無法說明，我們如果說了會面對美國要求與新變化，只要達成協議會跟民眾說明。



“行政院”中午臨時通知，下午3時召開“美國對等關稅及產業支持方案說明”記者會，出席者包括“行政院副院長”鄭麗君、“行政院政務委員”兼“行政院”經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、“行政院秘書長”龔明鑫、“政院”發言人李慧芝、“財政部次長”阮清華、“經濟部次長”何晉滄、“勞動部次長”李健鴻、“農業部”主任秘書林家榮等人。



有關於關稅20%加上原稅率對於就業衝擊？“勞動部次長”李健鴻表示，確實對等關稅20%上路之後，我們了解上周受到對等關稅影響就業人數，包括：減班休息與失業等人數，確認有4.2萬人。



他也說，本次統計到8月11日“減班休息”事業單位家數為183家，實施人數3397人，相較8月1日公布家數減少7家，人數減少44人，大部分還是集中在製造業為主。整體而言，與去年8月1日公布家數248家，實施人數為4437人相比，減少65家，實施人數減少1040人。



他強調，我們會密切關注觀察對傳產影響，及時推出相關措施。未來業者在減班期間，要申請在職勞工訓練可以有補助。若失業問題出現，對勞工除了失業給付以外，跨域就業津貼等會擴大，雇主方面要僱用失業勞工，可以提供給雇主津貼等，若有更惡化後面還有後續措施。



鄭麗君也趕緊補充說，不希望發展成失業，但是要先面對，影響4.2萬位勞工，不等於是失業數字，是各種衝擊樣態，不希望發展成為失業樣態。



媒體也問到，未來總結性稅率會與美國總統特朗普談嗎？鄭麗君表示，各國談成協議模式不一樣，有些是總統與總理互動，有些是談判代表，也有些是通話，有些是聯合聲明細節作概要、摘要，有些是白宮網站說明，有些是特朗普利用社群說明，各國達成協議不一。