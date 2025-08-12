李易修：賴無法接觸特朗普核心　只能搞內鬥

時事評論員“歷史哥”李易修接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月12日電（記者 張穎齊）美國對台灣課徵20%關稅，且部分產業還要疊加“原有最惠國（MFN）待遇關稅率”。時事評論員、中廣節目主持人“歷史哥”李易修接受中評社訪問分析，賴清德接觸不到美國總統特朗普團隊核心是事實，且連美國華裔都得罪，根本上不了談判桌，還去接觸特朗普認定的黑名單人物，因此賴只能對內搞惡鬥，想盡辦法把鍋全丟給在野黨。



李易修說， 前美國國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton）近日以〈台灣如何失去特朗普〉為題，撰文批評賴政府一系列政策錯誤，是事實，賴政府根本無法接觸到特朗普核心高層，都只能與事務性的官員接觸，賴去年5月21日還會晤特朗普討厭的黑名單、美國前國務卿龐培歐（Michael R. Pompeo），近日又找來已過氣的英國前首相強生（Boris Johnson），都無法與華府核心接觸到，明明華裔的特朗普白宮通訊聯絡辦公室主任張振熙是很好的接觸者，但民進黨政府早就得罪光美國華裔圈。



李易修，出生於高雄，台灣師範大學歷史系碩士，無黨籍，2019年以“高雄歷史哥”在YouTube經營直播節目，並因力挺國民黨2020候選人韓國瑜而打響名氣，常評論海內外政治時事議題、製作歷史類、政論類影片，2020年於新竹敏實科技大學（原大華科技大學）擔任通識中心課程講師。



李易修說，早在前“僑務委員會委員長”張富美說什麼“僑分三等”，把海外的老僑及人數眾多並一向親台灣的印支華社全得罪了，民進黨將美國台裔、華裔切分區開，釀成紛爭，因此也很難再與華裔接觸協調。另外蕭美琴雖在美國民主黨籍前總統拜登那吃得開，但現在是特朗普的MAGA派，建置派那套沒用，MAGA派看的是忠誠，會知道蕭美琴忠不忠，所以對賴政府是敬而遠之，所以特朗普每提到台灣，都只提台積電。



李易修向中評社說，原傳出賴清德無法過境美國紐約到中南美“邦交”國，一度又傳出可過境美國南部達拉斯，那裡是華裔大本營，就因昔日僑分三等說，已造成在那裡的華裔、台裔離心離德，賴清德無法接觸。

