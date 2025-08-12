李易修：黃國昌提早推藍白合　促藍加速

時事評論員“歷史哥”李易修接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月12日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席黃國昌宣布維持前主席柯文哲提倡“立委”2年條款，11日更宣布參選2026新北市長。時事評論員、中廣節目主持人“歷史哥”李易修接受中評社訪問分析，黃國昌是提早讓民眾黨內定調，起步快，加速推動藍白2026、2028選舉整合，因國民黨是大象黨，整合速度很慢，藍白合抗綠步調要趁早，算是好事。



李易修說，黃國昌雖宣布要選明年新北市長，更點名白委張啓楷等人也會去角逐地方縣市長，即使知道國民黨在新北市長是不會讓，不過也能加速藍白提早黨內初選整合，黃國昌也不一定是選到底，這是提早與國民黨進行談判，其實對藍白合來說不是壞事、是好事。



李易修，出生於高雄，台灣師範大學歷史系碩士，無黨籍，2019年以“高雄歷史哥”在YouTube經營直播節目，並因力挺國民黨2020候選人韓國瑜而打響名氣，常評論海內外政治時事議題、製作歷史類、政論類影片，2020年於新竹敏實科技大學（原大華科技大學）擔任通識中心課程講師。



李易修指出，其實藍白整合可有很多方式去談，比如基隆市就是市長國民黨籍謝國樑、副市長為民眾黨籍邱佩琳，縣市長也可談藍白正副手，舉例嘉義市的現任國民黨籍市長黃敏惠看起來後繼無人，面對民進黨籍基層實力堅強的在地“立委”王美惠來勢洶洶，張啓楷或許也是藍白合的好人選。這是目前黃國昌的最佳劇本，但也有可能後續很多問題恐搞砸，因去年就發生過藍白整合失敗、賴清德當選。



李易修向中評社說，黃國昌維持柯文哲當初的指令2年條款，對於黃國昌在民眾黨內建立威信，不是壞事，因候任白委人選也都會是由黃國昌掌握的中評會決定，維持2年條款對黃國昌很有幫助，也可釋出更多人才去與國民黨談合作，當然這會是很艱鉅的工作，各懷鬼胎的人不少，只能期盼真實願意藍白合的人數增加，甚或2028藍白合能拿下政權，“部會”的“部長、次長”都能談，也能假想徐圖國民黨籍台中市長盧秀燕與黃國昌搭檔正副手“盧昌配”，所以黃國昌要先有縣市長的行政經驗，才有可能劍指副手。



話鋒一轉，李易修說，但民眾黨內仍會有藍白合不合的問題，比如去年藍白合破局，被認為的關鍵角色是國民黨2024候選人侯友宜的競選辦公室執行長金溥聰、白委黃珊珊、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡等，不過陳智菡目前態度應是朝向黃國昌所要的藍白合，至於黃珊珊則已被邊緣化。

