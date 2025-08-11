TVBS民調：賴清德滿意度僅28%再創新低

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北8月11日電／TVBS民調中心11日發佈《賴清德滿意度與核三公投民調》最新民調顯示，賴清德滿意度降至28%低點，首度低於三成，不滿意55%。若以年齡層分析，30－59歲不滿意度最高，20%美國關稅公布後，不滿意度高達61%。



民調顯示，有28%民眾滿意賴清德的施政表現（11%非常滿意，17%還算滿意），不滿意的比例為55%（20%不太滿意，35%很不滿意），18%沒有意見。與就職周年時相較，賴清德滿意度減少4個百分點，是歷次調查新低；而不滿意的比例與就職周年時皆為55%。



交叉分析顯示，與就職周年時相較，各個年齡層民眾對賴清德的滿意度皆有降低，60歲以上民眾的滿意度為所有年齡層最高，為36%，但仍低於不滿意度的45%；30－39歲、40－49歲及50－59歲民眾不滿意的比例較高，在61%至62%之間，其中30－39歲民眾滿意的比例（20%），是各年齡層最低，同時較就職周年時下滑16個百分點，不滿意也增加7個百分點至61%。



政黨傾向方面，與就職周年時相較，民進黨認同者滿意度下滑一成至72%，不滿意上升8個百分點至16%；國民黨認同者有90%不滿意；民眾黨認同者有89%不滿意。中立民眾滿意度由24%降低7個百分點至17%，但不滿意的比例也由59%減少6個百分點至53%，而沒意見比例則由17%增為30%。



對於“行政院長”卓榮泰的表現，有26%民眾表示滿意（9%還算滿意，17%非常滿意），也是首度低於三成，較就職周年時降低7個百分點，不滿意比例則由51%略增至52%（21%不太滿意，31%很不滿意），另外23%沒有表示意見。



本次調查也發現，與就職周年時相較，信任賴清德的民眾略減2個百分點至36%；不信任的比例略減4個百分點至51%。對於賴清德帶領的政策走向，有32%民眾認為是正確的方向，略減4個百分點；41%認為是錯誤的方向，也減少8個百分點。至於賴清德未來的施政表現，有35%民眾對賴清德有信心，略減3個百分點；53%沒有信心，略減4個百分點。



台灣時間8月1日上午，美國公布台灣的對等關稅稅率為20%，比日本、韓國15%高，跟越南、泰國差不多；賴清德表示這是暫時的，還會繼續跟美國談判。有32%民眾對於“賴政府”處理美國關稅問題的表現表示滿意（11%非常滿意，21%還算滿意），不滿意的比例達52%（18%不太滿意，34%很不滿意），另外16%沒有表示意見。



交叉分析顯示，各年齡層民眾均是不滿意高於滿意，其中30－59歲不滿意的比例都在六成左右。民進黨認同者有74%滿意；國民黨認同者則有84%不滿意，僅9%滿意；民眾黨認同者有86%不滿意，10%滿意。中立民眾則有53%不滿意，高於滿意的23%，24%沒有表示意見。

