黃國昌表態參選新北市長　藍軍很低調

國民黨新北市黨部主委黃志雄。（中評社 資料照） 中評社台北8月11日電／台灣民眾黨主席黃國昌11日表態投入新北市長選舉，不排除在野共推最強人選。國民黨低調回應，未來新一屆黨主席接任，會持續與藍白密切對話。



中國國民黨新北市黨部主委黃志雄表示尊重、樂見各黨派推派適合人選爭取提名。但對於藍白合，暫不方便做任何討論。他說，“不管國民黨、民眾黨，還是傾向合作代替競爭，過度競爭未來不見得是好事”。



被視為新北市長熱門人選的國民黨“立委”洪孟楷也表態支持，強調挺民調最高、最有機會贏的人出戰，更透露目前藍營最強棒是台北市副市長李四川。



國民黨前秘書長李乾龍受訪表示，黃國昌拋出參選議題，但並未明確表態參選到底，藍營不必過度緊張，應勇於面對挑戰，大家應該要積極溝通，新北市已由國民黨執政21年，這場選戰不能輸；若未來藍白合作勝算更高，何樂而不為。



黃志雄說，他對於黃國昌表態尊重，各政黨都有自己整體布局規畫，樂見他表態。國民黨有國民黨的布局，地方黨部立場，是尊重各黨派適合人選踴躍爭取提名，對此樂見其成。



至於對於黃國昌多次表態有意“藍白合”。黃志雄說目前這個議題不方便去做任何討論，黃國昌說，有自己想法、規畫都尊重。但因為現在才八月，也不方便討論任何明年選舉的事情，“不管國民黨、民眾黨，還是傾向合作代替競爭，過度競爭未來不見得是好事”。