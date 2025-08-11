蕭旭岑：賴政府“兩國論違憲” 劉世芳應下台

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社資料照） 中評社台北8月11日電／馬英九基金會執行長蕭旭岑今（11）日指出，無論是“內政部長”劉世芳在“立法院”公開說“承認中華人民共和國”，到“教育部”強推“識讀中國威脅”教材，都是違反“中華民國憲法”的“新兩國論”，不但衝擊兩岸關係，更把台灣推向危險，嚴重違反台灣人利益，這樣的“閣員”應該下台謝罪，賴清德更應出面給個交代。



蕭旭岑表示，“中華民國憲法”及增修條文明文規定，“中華民國”就是中國，分為台灣地區與大陸地區，我們是台灣人，也是中國人，台灣地區與大陸地區同屬一個國家，不承認中華人民共和國是個國家。這麼清楚明白的文字，劉世芳居然還可在“國會”殿堂胡說八道，已經不配擔任“內政部長”。



蕭旭岑表示，“賴政府”處理南部水災不力，還有很多鄉親沒有安置，民怨四起；美國關稅疊加20%，更嚴重衝擊產業發展與百姓生計。無能又失能的“賴政府”卻把力氣用在操弄政治意識形態，撕裂分化“國人”團結，賴清德對得起台灣人嗎？



蕭旭岑指出，按照劉世芳的講法，如果我們把大陸當成另一個國家，是不是陸委會跟海基會根本就可以裁撤了，由“外交部”成立“中國司”或者亞太司成立“中國科”？難道現行兩岸人民申辦證件、出入境程序也要一起改嗎？那必須修改或根本廢止“兩岸人民關係條例”，請問“賴政府”做好準備了嗎？



另針對前花蓮富里鄉學田村長鄧萬華因未放棄“中國籍”遭解職，國民黨“立委”牛煦庭批評“內政部”“政治追殺”，蕭旭岑表示，根據“中華民國憲法”與“兩岸人民關係條例”，兩岸之間根本衹有戶籍問題，不可能有國籍問題，“賴政府”硬要陸配放棄“中國籍”，“違憲”違法，強人所難，根本是透過一點一滴的行政作為，要強推賴清德上任提出的“新兩國論”。

