中評關注：民進黨內悶燒不滿　何時炸開？

鄭麗君11日親上火線說明關稅議題，但許多敏感議題避重就輕。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月12日電（記者 黃筱筠）民進黨不分區“立委”王義川批抨國民黨籍台中市長盧秀燕完妝勘災，遭到民進黨性平部發文批評是厭女台派，導致黨內互打至今仍在延燒。加上關稅以及普發現金等事件，黨內對於“政院”迭有怨言，雖然看起來沒有人跳出來公開批“政院”，但這股黨內悶燒態勢，如果沒有人疏通，很可能即將炸開。



王義川近日在政論節目中批評盧秀燕勘災上全妝，並嘲諷粉底液太貴，“這一瓶這麼小罐，賣2400多，我也不知道是賣怎樣？”引發熱議，黨內性平部對此痛批“不要厭女的台派”，但民進黨發言人卓冠廷卻對此不滿，也有青鳥怒灌性平部臉書，“聖女病發作嗎”？進而引發綠營內戰。



此事件至今沒有停止趨勢，黨內不少人批評，事件至今仍在延燒，是因為沒有“大人”出來制止，劍指兼任民進黨主席的賴清德不管事。甚至暗指性平部主任李晏榕就是賴人馬，才可以這樣恣意妄為。因王義川在黨內是政策會執行長算是性平部“長官”，卻遭到下屬發文批評。發展至今，婦女團體發文挺李晏榕，一掛綠營名嘴更要求李晏榕下台，黨內開戰的意味已非常濃厚。



除了這次事件外，有關普發現金相關條例，一樣讓民進黨內炸鍋，8日綠營黨團大會砲聲隆隆，都在批評“行政院”的拖延態度。一開始不發，接著又說要發，但要排富，後來又不排富。民進黨不支持普發現金，已經讓726大罷免時，引發民怨。接著“政院”拖延不決，讓綠委在地方想要捍衛，都缺少論述基礎。最後又決定普發現金，那不是間接打臉，過去捍衛不挺普發現金的民進黨“立委”嗎？



主要領銜對美關稅談判的“行政院副院長”鄭麗君11日親上火線，召開記者會說明。顯然也是來自黨內壓力，讓鄭麗君不得不出來面對。上週原本默默以新聞稿說明，8月7日上路的美國對等關稅20%，是要疊加原稅率，引起產業界炸鍋。

