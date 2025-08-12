陳文甲：美國逼台灣繼續讓步　長期操縱

陳文甲。（中評社 資料照） 中評社台北8月12日電（記者 黃筱筠）美國對等關稅引發盟友質疑。開南大學“國家暨區域發展研究中心”主任陳文甲接受中評社訪問分析，雖然特朗普宣稱對等關稅是為了抗衡中國並維護產業鏈供應安全，但在盟友眼中，其政策本質仍是“美國優先”的經濟民族主義。未來會引發盟友對美國作為規則制定角色的質疑。



陳文甲，日本大阪商業大學地域政策學博士，現任開南大學董事會主任秘書兼“國家暨區域研究中心”主任、“國策研究院”資深顧問、政治大學國際事務學院兼任副教授，專長為國際時事評論、國際關係研究、國安戰略研究。



美國這一波關稅戰，會不會讓盟友產生對美國質疑？台灣還要單押美國這一方嗎？兩岸關係有修補空間？



陳文甲對中評社表示，這次特朗普關稅新政，雖然是以抗中與維護供應鏈安全為公開理由，但是其實在盟國眼裡政治政策本質，屬於美國優先的經濟民族主義。特朗普透過高關稅與產業政策，企圖將製造業與高附加價值產能，吸引到美國境內，連對長期盟友也不例外。這種做法短期來看，當然會對美國創造就業以及政治利益，但中、長期來看，可能會削弱多邊貿易體，像世界貿易組織（WTO）公信力，並引發盟友對美國作為這個規則制定者角色的一個質疑。



他說，除了美國之外經濟體系或許會重整，日本談判成功鎖定關稅15%並不疊加，韓國、加拿大，澳洲等國，依然對美國的單邊手段感到不安。原因在於這些國家，安全是依賴美國，但經濟卻被美國制約，這些國家需要在經濟與安全上權衡。



陳文甲也說，這種關係會形成雙重脆弱性，一方面，必須追隨美國安全戰略佈局；另一方面，卻在經濟上失去了自主空間與政治空間。對台灣而言，其實安全層面單押美國戰略，有現實必要性，尤其中國大陸軍事壓力持續增長，美國軍事承諾跟安全合作，還有包括美國介入與區域拒止，都是台灣最重要的一個外部防衛支撐。

