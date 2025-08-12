陳文甲：兩岸不穩　特朗普促台重要產能移美

陳文甲。（中評社 資料照） 中評社台北8月12日電（記者 黃筱筠）針對台美關稅談判，台灣開南大學“國家暨區域發展研究中心”主任陳文甲接受中評社訪問表示，台灣如果要降低關稅，首先是對美開放農業與食品市場；第二，擴大對美軍購，增加防務支出；第三，就是要投資美國本土製造，要直接在美國建廠或拓廠，創造可量化就業與稅收。



陳文甲，日本大阪商業大學地域政策學博士，現任開南大學董事會主任秘書兼“國家暨區域研究中心”主任、“國策研究院”資深顧問、政治大學國際事務學院兼任副教授，專長為國際時事評論、國際關係研究、國安戰略研究。



台灣還有可能降低關稅嗎？如果要從20%調降，台灣要付出哪些代價？逼台積電往美國遷移嗎？



陳文甲表示，特朗普雖然是以貿易保護、關稅槓桿為手段，但他決策邏輯還是以利益優先，即便是盟友也必須用實際投資產業與安全合作換取優惠稅率。在科技方面，美國現在所關注的三個戰略面向，一個是供應鏈安全，美國希望在半導體關鍵材料、AI晶片等領域，減少對非美國生產的依賴。雖然台灣晶圓代工具有全球領先地位，但是美國對台灣地緣政治風險，還是很重視。



他表示，特朗普對台灣是有疑慮，畢竟台海關係現在非常不穩定。因此，希望透過稅率談判，促使台灣企業，尤其是關鍵產能可移往美國本土。第二，產業佈局的配合，美國現在也積極要求台積電、美光、英特爾等合作計劃，能夠有更多在美國落地。這不僅是經濟考量，也跟美國國防工業基礎相關聯。



他提及，第三個層面，要考慮的是國防跟科技共享，因為美國對台軍售與軍事技術合作，已經不再局限於武器本身，而是要去擴展到軍民雙用，比如軍用晶片，還有衛星通信跟量子運算，網路安全防護護等領域。如果台灣在這個技術標準出口規範，有更大幅度向美國開放，那當然就會有助於關稅讓步。接著台灣可能以這個為交換條件，希望降低台灣關稅。