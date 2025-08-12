黃清譽：關稅疊加已讓台廠喪失國際競爭力

苗栗縣工業會理事長黃清譽。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗8月12日電（記者 盧誠輝）美國課徵台灣關稅“20%＋N”，嚴重衝擊台灣經濟。苗栗縣工業會理事長黃清譽接受中評社訪問表示，原本在8月7日美國關稅落實前，許多台廠還抱著一絲希望，沒想到後來稅率不減反增，關稅疊加已讓許多台廠完全喪失國際競爭力。



黃清譽，成功大學資源工程研究所碩士，曾任苗栗縣中小企業協會理事長、台灣省工業會常務理事，現為苗栗縣工業會理事長、鴻茂環境科技股份有限公司董事長。



黃清譽指出，根據苗栗縣工業會的統計，目前約有2成到3成的會員已受到美國對等關稅的影響，其中又以金屬加工產業、汽車零組件業的台廠首當其衝。雖然這些台廠不是將成品直接外銷到美國去，但不管是把原料或零件先賣到日本、韓國或東南亞，最後只要是把成品外銷到美國去的，都會受到影響。



他透露，原本在8月7日美國對等關稅落實前，許多台廠還抱著一絲希望，因為政府說這只是“暫時性關稅”，很多台廠都很期待稅率能降多少算多少，但後來隨著美國對等關稅的落實，稅率不但沒有減少，反而還不斷疊加上去，讓很多台廠都不知所措、叫苦連天。



黃清譽舉例，以金屬加工產業的粉末冶金廠來說，雖然只是提供原料給金屬加工廠，但也因關稅疊加的問題，受到一定程度的影響。因為就算是賣到非美地區，但因全球各地都同樣面臨美國對等關稅的衝擊，因此就算只是金屬加工原料廠也會面臨關稅疊加的問題。



黃清譽提到，苗栗縣還有一家專門製造汽車輪拱隔音棉的台廠也同樣受到很大的影響，該台廠原本生意最好的時候是在每年冬天北美下雪的時候，因為下雪時汽車輪子都必須加裝雪鏈，會增加車輪耗損的速度，加上下雪也比較容易發生交通事故，讓汽車維修率大增，因此每到冬天生意都好得不得了，但今年冬天就不知道該怎麼過了。

