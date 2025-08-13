苗栗工業會黃清譽：稅率匯率壓垮、毛利歸零

苗栗縣工業會理事長黃清譽。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗8月13日電（記者 盧誠輝）美國課徵台灣關稅“20%＋N”，嚴重衝擊台灣經濟。苗栗縣工業會理事長黃清譽接受中評社訪問表示，不只關稅疊加嚴重影響台廠國際競爭力，稅率加匯率的雙重影響，才是壓垮許多台廠的最後一根稻草，讓很多台廠的毛利率都瞬間歸零，面臨做越多虧越多的窘境。



黃清譽，成功大學資源工程研究所碩士，曾任苗栗縣中小企業協會理事長、台灣省工業會常務理事，現為苗栗縣工業會理事長、鴻茂環境科技股份有限公司董事長。



黃清譽指出，根據苗栗縣工業會的統計，目前約有2成到3成的會員已受到美國對等關稅的影響，其中又以金屬加工產業、汽車零組件業的台廠首當其衝。但不只關稅疊加會嚴重影響台廠的國際競爭力，稅率加匯率的雙重影響，才是壓垮許多台廠的最後一根稻草。



他說，過去台灣許多出口業者的匯率大約都是以1美元兌換32元新台幣來換算，但之前最嚴重的時候，已經來到1美元兌換28元多新台幣，現在雖然稍微好一些，但也還是1美元兌換30元新台幣，所以對台廠來說，還是有一定的匯率落差存在。



黃清譽分析，若以金屬加工業來說，台廠就算是把原料賣到日本、韓國去，再組裝成產品外銷到美國去，即使日本、韓國的稅率只有15%，但若再加上台灣匯率有5%到7%的落差，這樣疊加上去也高達逾20%，不會比台灣關稅疊加後的“20%＋N”好到哪裡去。



他強調，許多台廠面臨的問題都一樣，必須跟全球相關供應鏈的廠商競爭，但現在台廠起步就硬生生比日本、韓國多了5%的稅率，但其實很多台廠的毛利也大約多落在5%上下，所以台廠光是差日本、韓國5%的稅率，就已足以被壓垮，讓很多台廠的毛利率都瞬間歸零，面臨做越多虧越多的窘境。



黃清譽提到，以苗栗縣這次受到美國對等關稅嚴重衝擊的汽車零組件業為例，因為苗栗縣有許多汽車零組件廠的聚落，包括汽車水箱、六角鎖、升降機、保險桿等，有些是海外大廠正常委託代工的台廠，有些則是幫OEM（原始設備製造商）代工的台廠，但不管是哪一種，只要產品最後要外銷到美國去，都已受到程度不一的影響。