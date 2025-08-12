賴清德民調重挫！游盈隆：流失3百萬人支持

賴清德的聲望民調。（照片：台灣民意基金會提供） 中評社台北8月12日電／財團法人台灣民意基金會12日早上發表8月民調報告顯示，賴清德施政表現僅33%民眾認同、54%民眾不認同，滿意度雪崩、不滿意度爆增。經交叉分析發現，即便賴清德本命區台南，都呈現不滿意度遠高滿意度狀況。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，賴清德聲望空前重挫，罕見流失超過300萬人支持，儼然是失去民心的開端。



民調指出，賴清德聲望，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成三贊同賴清德處理政務的方式，五成四不贊同，12.3%沒意見、不知道。不贊同者比贊同者多21.1個百分點。



這項發現傳達一個重大訊息，那就是，賴清德聲望空前重挫，民怨如火山爆發，現已深陷嚴重執政困境，系統性政治危機將接踵而來。



和上個月相比，賴清德職務表現贊同率（Presidential Job Approval Rating）下滑9.6個百分點；同時，賴清德職務表現不贊同率（Presidential Job Disapproval Rating），上升9.9個百分點。也就是說，贊同賴清德處理“國家”大事方式的人下滑9.6個個百分點，不贊同的人飆升9.9個百分點。這一來一往，使得不贊同他領導“國家”方式的人比贊同的人多21.1個百分點。對上任15個月的賴清德而言，這是一個空前的政治挫敗，罕見流失大量民意支持，儼然是失去民心的開端。



關於台灣人對20%特朗普新關稅的態度，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，五成九基本上擔心美國對台新關稅對台灣產業和出口貿易帶來衝擊，三成一不擔心。



民眾是否滿意這次台美關稅談判結果，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成八基本上滿意“賴政府”對美台新關稅的談判結果，四成九不滿意。不滿意者比滿意者多11.1個百分點。



民眾是否滿意這次台美關稅談判過程，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成七同意“賴政府”在美台關稅談判結果保密過度，並不恰當，三成九不同意。同意者比不同意者多7.6個百分點。